Более 1 тыс. закупок охватил пилотный проект мини-аукционов на портале поставщиков Москвы

По словам Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, более 1 тыс. закупок малого объема провели в формате мини-аукционов в Москве. Столица тестирует инновационный формат отбора поставщика на городском портале поставщиков, сообщили CNews в Департаменте города Москвы по конкурентной политике.

Как отмечается, мини-аукционы городские заказчики провели в рамках совместного пилотного проекта с Департаментом образования по внедрению новой формы определения поставщиков в Москве. «Совместный со столичным Департаментом образования пилотный проект стартовал два месяца назад. За это время образовательными учреждениями проведено почти 1100 мини-аукционов на сумму 179 млн рублей. По итогам торгов среднее снижение начальных цен составило более 20%», — указала Наталья Сергунина.

Таким образом, только в рамках пилотного проекта мини-аукционы позволили сэкономить порядка 50 млн руб. бюджетных средств.

«Это демонстрирует потенциал формата мини-аукционов как эффективного инструмента снижения начальных максимальных цен, а значит, экономии бюджетных средств в масштабе мегаполиса», — считает руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Он также подчеркнул, что новый механизм определения поставщика в закупках «малого объема» должен позволить оптимизировать бюджетные расходы через снижение начальных цен и формирование цен контрактов по рыночным предложениям. Также формат мини-аукционов позволит расширить круг поставщиков, стимулировав, таким образом, конкуренцию при закупках у единственного поставщика.

В целом планируемый ежегодный объем заключенных через мини-аукционы контрактов оценивается в 5 млрд руб.