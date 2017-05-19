«Галактика» начинает сотрудничать с Фондом развития промышленности

Корпорация «Галактика», российский разработчик корпоративных информационных систем, и Фонд развития промышленности (ФРП) заключили соглашение в целях развития государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Об этом CNews сообщили в «Галактике».

ГИСП — это один из ключевых инструментов реализации промышленной политики России, созданный для оптимизации обмена информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития в едином информационном пространстве.

Соглашение предусматривает разработку и интеграцию в ГИСП сервисов, предназначенных для автоматизации процессов формирования доступной ресурсной и технологической базы предприятий, построения оптимальных схем кооперационного деления, формирования и контроля исполнения графиков кооперации. Данные сервисы будут разработаны на базе системы управления производственными процессами «Галактика AMM» — одном из ключевых продуктов корпорации «Галактика», который обеспечивает создание единой сети связанных работ как по основному производству, так и по подготовке, обеспечению и кооперации.

«ГИСП является современной площадкой для предоставления сервисов всем субъектам промышленной деятельности: от предприятий и отраслевых экспертов до федеральных органов исполнительной власти, — отметил новость заместитель директора Фонда развития промышленности Владимир Распопов. — Мы ожидаем, что сотрудничество с корпорацией “Галактика” даст возможность существенно расширить функционал системы в части мониторинга и синхронизации данных по целому ряду направлений, что усилит контроль над состоянием промышленного производства».

«Развитие государственной информационной системы промышленности — почетная задача и серьезный этап в развитии корпорации “Галактика”, так как одновременно с традиционными решениями для автоматизации финансово-хозяйственной и производственной деятельности конечных предприятий планируется развивать инфраструктурные отраслевые решения государственного масштаба», — заявил член правления корпорации «Галактика» Антон Мальков.