«Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов

«Ростелеком» представил цифровой аналитический сервис с применением технологий искусственного интеллекта, который предназначен для выявления и анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов. Автоматизированная самообучаемая система может использоваться для глубокого анализа трендов любых отраслей, как инструмент верификации данных при разработке бизнес-стратегий и стратегий технологического развития.

Первым направлением для анализа стала отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В ходе исследования проведен автоматизированный анализ миллионов источников, включая научные издания, содержание патентных заявок, документов об инвестиционных сделках. В результате выявлены устойчивые и прорывные технологические тренды по трем категориям источников. По научным публикациям: Wearable computing, mHealth (Mobile Health), Smart Cities, Unmanned Aerial Vehicles, Semiconductor memory, IoT, Augmented reality. По патентным заявкам: Software-defined Everything, Blockchain, Quantum computing, Virtual reality, Biometric, Neural Networks, Home automation. По инвестиционной активности: Sharing economy, Unmanned Aerial Vehicles, Neural Networks, Autonomous vehicles, Gesture recognition, Computer vision, Cloud.

По совокупности факторов (учитывалось более 50 параметров) из топ100 трендов развития ИКТ выявлены топ5 трендов, имеющих стратегическое значение для «Ростелекома» в долгосрочной перспективе, с учётом бизнес-интересов компании, масштаба и жизненного цикла трендов, их динамики и взаимовлияния, драйверов роста и барьеров: Smart Cities, IoT, Software-defined Everything, Autonomous vehicles, Home automation.

Аналогичные отчеты по трендам развития ИКТ-отрасли «Ростелеком» планирует представлять ежегодно, наращивая аналитическую базу и совершенствуя применяемые алгоритмы.

«Полученные результаты планируется после дальнейшей проработки использовать при формировании стратегии компании, – сказал старший вице-президент «Ростелекома» Сергей Анохин. – Мы ищем точки роста на новых рынках и заинтересованы в качественной аналитической базе для принятия решений. Новые цифровые инструменты позволяют получать бизнес-аналитику так быстро, как это требуется, и не от случая к случаю, а на постоянной основе. Задача – интегрировать искусственный интеллект в деловую практику и усилить свои конкурентные позиции на рынке».

Директор Центра стратегических инноваций «Ростелекома» Борис Глазков: отметил «Ценность исследования заключается не только в его результатах, но и в самой инновационной методике его проведения. Мы провели исследование не из любопытства к возможностям искусственного интеллекта, а с сугубо практическими целями. Используемый инструментарий позволяет находить в том числе так называемые «слабые сигналы», изучать взаимозависимость различных технологических трендов, анализировать любой набор параметров по каждому стратегически интересному для нас направлению, например, по таким тематикам, как Smart Cities, Internet of Things, Connected Cars и т.д. Важно отметить, что наше решение не подменяет в полной мере труд людей (аналитиков и стратегов), но предоставляет эффективное средство автоматизации исследовательской работы, которое может самостоятельно применяться отраслевыми компаниями для минимизации влияния человеческого фактора, привносимого внешними консультантами и аналитиками. Фактически, мы имеем дело с мощной инновацией в области стратегического планирования».

С использованием разработанного в «Ростелекоме» инструментария становится возможным построить для компании собственный образ будущего, опирающийся на максимально объективную информацию о технологическом развитии в той или иной сфере. Это относится не только к сфере информационно-коммуникационных технологий, на которой проверена методика и алгоритмы – подход применим и для других групп технологий, применяемых в различных отраслях экономики: промышленности, энергетике, на транспорте, в сельском хозяйстве, в здравоохранении и т.д.

Анализ глобальных трендов отрасли ИКТ проведен компанией «Айкумен ИБС», которая является центром компетенций по аналитике данных и технологиям искусственного интеллекта в «Ростелекоме».

«Основная идея машинной обработки и аналитики состоит в том, что эксперт конкретной предметной области не участвует в первоначальном описании научно-технического тренда и правил его идентификации. Он даже не формирует первичный перечень научно-технических направлений, – сказал руководитель департамента управления проектами «Айкумен ИБС» Дмитрий Часовской. – Списки трендов и их описания формируются автоматически на основе алгоритмов иерархической кластеризации и лингвистических методов обработки текстов. Такие методы эффективны только на большом объеме данных (в нашем случае – десятки миллионов записей). Применяемый подход позволяет снизить воздействие на модель конкретных экспертов, подключая их только на финальных этапах верификации данных и интерпретации результатов».

Модель позволяет определить прорывные направления бизнеса и может быть использована для выявления глобальных направлений развития в любой отрасли.

Использование автоматизированной аналитики и новых цифровых инструментов на основе технологий машинного обучения – объективная необходимость и глобальная возможность развития аналитической индустрии в условиях цифровизации экономики.

Директор направления анализа рынков облачных и ИТ-услуг J`son&Partners Александр Герасимов отметил: «Скорость изменений, вызванных внедрением цифровых технологий, постоянно нарастает. Традиционный подход к аналитике, при котором аналитические отчёты используются управленцами и проектными командами спустя значительное время после их создания – теряет свою актуальность. Аналитика становится востребованной как сервис, которым можно воспользоваться в любой момент, когда это необходимо. И новые технологии делают это возможным: цифровизация аналитической индустрии становится мощным трендом последнего времени».