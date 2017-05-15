«Росэлектроника» поставила в войска первую партию передового комплекса связи

«Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о поставке Минобороны РФ первой партии подвижных радиоцентров «Антей» на шасси высокой проходимости. Новая техника связи предназначена для высших звеньев управления Вооруженных Сил РФ. Она обеспечивает автоматизированную передачу данных, телефонную и телеграфную связь на расстояниях до нескольких тысяч километров.

Поставляемая техника базируется на современных технологиях SDR (программно-определяемое радио) и призвана заменить морально устаревшие комплексы связи «Поиск», «Зарево» предыдущих поколений, стоящие на вооружении российской армии. Одна приемная машина «Антея» по функциональности заменяет три старых типа Р-161 ПУ.

Пропускная способность и функциональность нового комплекса повысилась за счет высокого уровня автоматизации. «Умная» техника решает большинство задач при минимальном участии операторов, включая планирование, организацию и контроль радиосвязи. Интерактивная программа управления, визуализирующая работу комплекса и состояние каналов связи, значительно упростила работу экипажа.

«Антей» обеспечивает работу на все виды полевых антенн на стоянке и в движении, со всеми используемыми в ВС РФ видами стандартных радиосигналов. Встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы (ранее для этого использовались отдельные машины и специальный персонал) облегчает поиск оптимальных частот радиопередачи.

SDR-технология и программно-определяемая платформа изделий комплекса позволяют регулярно обновлять программное обеспечение изделий с добавлением новых функций и расширением возможностей. Благодаря этому увеличен срок службы аппаратуры комплекса и гарантирована ее актуальность в процессе всего жизненного цикла.

Поставленные комплексы предназначены для опытной эксплуатации в войсках, в ходе которой отрабатываются характеристики новой техники в составе полевых узлов связи.