«Техносерв» завершает установку видеокамер в подмосковной Балашихе в рамках проекта «Безопасный регион»

В городском округе Балашиха завершается установка видеокамер в рамках проекта «Безопасный регион». Видеонаблюдение будет организовано в 146 в образовательных и спортивных учреждениях городского округа, сообщили CNews в компании «Техносерв».

Камеры будут установлены в школах, детских садах, спортивных объектах и учреждениях дополнительного образования. Каждый объект оборудуется тремя видеокамерами, которые контролируют основной вход в здание, а также пути подъезда к детскому учреждению. Место размещения в обязательном порядке согласовывается с рабочей группой отдела территориальной безопасности и представителем главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области. Сигнал с камер будет поступать в местную единую дежурно-диспетчерскую службу города и отделение полиции городского округа Балашихи, а также в ГУРБ Московской области. Видеозаписи будут храниться в течение 30 суток, рассказали в компании.

Подключение проходит в рамках проекта по построению муниципального сегмента системы технологического обеспечения общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». На конкурсной основе генеральным подрядчиком проекта была выбрана ИТ-компания «Техносерв». Установка камер в городском округе будет завершена до начала майских праздников. Далее объекты поочередно будут подключены к пунктам наблюдения.

Программа по оборудованию детских образовательных и досуговых учреждений видеокамерами на территории городского округа Балашихи реализуется с февраля 2017 г. Полностью завершить проект планируется до конца июня текущего года.