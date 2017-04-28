Беспилотники тамбовских спасателей летают с «Мегафоном»

Компания «Мегафон» заключила контракт на оказание услуг связи Главному управлению МЧС России по Тамбовской области. Мобильные устройства с SIM-картами оператора подключены всем региональным подразделениям спасателей, а скоростной 4G-интернет «Мегафона» обеспечит работу беспилотных летательных аппаратов ведомства, сообщили CNews в оператора.

Дроны используют для организации разведки и мониторинга состояния окружающей среды: весной они помогают следить за ледоходом на областных водоёмах, а летом служат задачам профилактики лесных пожаров. Полёт аппарата координируют с помощью мобильного гаджета на расстоянии до двух километров и на высоте до 500 метров. Дроны в онлайн-режиме передают полученные с местности высококачественные фото-, видеоданные, что помогает спасателям принимать оперативные решения в рамках спецопераций. В случае экстренных ситуаций дроны незаменимы для проведения поисково-спасательных операций на суше и на воде, а также для быстрой и точной оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, причём без риска для здоровья и жизни спасателей.

«Мы обладаем всеми наиболее прогрессивными телеком-возможностями и предоставляем их на удобных для клиентов условиях. Поэтому нас выбрали поставщиком мобильного интернета для решения профессиональных задач тамбовских спасателей не только на земле (в штабах и во время экстренных выездов специалистов в любую точку региона), но и для работы в воздухе. Для этих целей мы предоставили заказчику 45 SIM-карт с поддержкой 4G. Уверен, теперь сотрудники регионального МЧС смогут ещё эффективнее решать рабочие задачи, зачастую связанные со спасением человеческих жизней», — заявил Сергей Назаров, директор Тамбовского отделения компании «Мегафон».

В 2013 г. компания «Мегафон» запустила в регионе сверхскоростные мобильные сети 4G. А уже в октябре прошлого года жителям областной столицы стал доступен еще более прогрессивный сверхскоростной стандарт связи 4G+ (LTE-Advanced), где мобильный интернет «разгоняется» до 200 Мбит/с.