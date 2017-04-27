«Проектная Практика» развивает систему управления проектной деятельностью республики Крым

ГК «Проектная Практика» расширит функциональные возможности информационной системы управления проектной деятельностью республики Крым. В рамках запланированных работ сотрудники компании развернут 3 новых и доработают 11 существующих модулей информационной системы. В результате расширится набор функций, доступный пользователям, и будет обеспечена эффективная реализация проектов развития республики, сообщили CNews в «Проектной Практике».

Автоматизированная информационная система управления проектной деятельностью республики Крым была создана в конце прошлого года. По словам представителей компании, развитие информационной системы обусловлено рядом причин: необходимость масштабирования системы на муниципальный уровень; развитие и внесение изменений в нормативно-правовые акты по управлению проектной деятельностью ИОГВ республики Крым; постепенное увеличение числа единовременно работающих в системе пользователей и объёма обрабатываемой информации.

В числе значимых доработок будут модули, которые обеспечат возможность: создания проектных инициатив на уровне муниципалитетов, а также поддержку процесса рассмотрения, согласования и утверждения проектных инициатив в профильных ИОГВ республики Крым (с последующим созданием соответствующих проектов); формирования и мониторинга выполнения чек-листов по контрольным точкам проектов, позволяющих автоматизировать процесс согласования полученных результатов по проектам; мониторинга исполнения планов по финансированию госпрограмм, а также проектов и мероприятий в рамках госпрограмм.

Ожидается, что обновленная информационная система позволит ускорить процессы планирования и сбора данных об исполнении проектов развития республики Крым, снизить трудоемкость работы с большими массивами отчетных документов, повысит уровень межведомственного взаимодействия, обеспечит дополнительные аналитические возможности пользователям.

Республика Крым приступила к внедрению системы управления проектной деятельностью (СУПД) в исполнительных органах государственной власти в декабре 2016 г.: тогда была разработана и утверждена базовая методология СУПД, организован проектный офис, внедрена информационная система управления проектной деятельностью на базе отечественной платформы ПМ «Форсайт», проведено обучение госслужащих основам проектного управления. Полностью внедрить СУПД в республике Крым планируется к концу 2017 г. В этом году уже запущена работа по ее развитию, в которой существенный блок задач будет решён с привлечением экспертов «Проектной Практики».