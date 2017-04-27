ФНС совместно с Почтой Mail.Ru обеспечила защиту своего почтового домена

Mail.Ru Group объявила о том, что ФНС России стала одной из первых государственных организаций, которая совместно со специалистами Почты Mail.Ru применила современные средства защиты, настроив SPF, DKIM и DMARC для своего почтового домена. В результате проведённой работы злоумышленники больше не смогут использовать имя почтового домена nalog.ru для отправки фишинговых писем на любые крупные почтовые сервисы, использующие спецификацию DMARC для проверки подлинности отправителей писем.

Применяемый в настоящее время базовый протокол передачи электронной почты SMTP не позволяет на должном уровне проводить аутентификацию внешних отправителей. При отправке письма в поле From: можно подставить любой адрес. Подделку электронного адреса может распознать специалист: необходимо сверять заголовки, служебную информацию, сервер и IP, с которых поступило письмо. При использовании стандарта DMARC проверка будет автоматически проводиться почтовым сервером получателя. Настроив DMARC, владельцы почтовых серверов могут блокировать приём писем с доменов, не прошедших авторизацию. Таким образом, DMARC позволяет выявлять и пресекать подмену обратного адреса отправителя, которую используют спамеры для поддельных рассылок от имени авторитетной компании.

По внутренним данным Mail.Ru Group, доля писем, отправляемых якобы с доменов крупных банков и госорганизаций, а на самом деле являющихся мошенническими, достигает 98%.

«Мы считаем, что защита почты от посягательств злоумышленников — это важный шаг для федеральных и муниципальных органов, банков, финансовых учреждений и других организаций. Со своей стороны, мы готовы помогать им и консультировать по внедрению технологий авторизации почты и политик DMARC, чтобы вместе оградить пользователей от мошенников», — сказал Андрей Сумин, технический директор Почты Mail.Ru.