В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo

В Финансовом университете при Правительстве РФ введено в эксплуатацию мобильное решение Directum Solo, которое предназначено для работы непосредственно ректора вуза д.э.н., профессора Михаила Эскиндарова. Об этом CNews сообщили в компании Directum.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) готовит экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов. В структуру Финансового университета входят 14 учебно-научных департаментов, 14 факультетов в г. Москве и 6 факультетов в филиалах, 4 института и 2 высшие школы дополнительного профессионального образования, 1 научный институт, 3 научных центра, 2 колледжа. Филиальная сеть насчитывает 28 филиалов.

В Финансовом университете значительное внимание уделяется вопросам использования современных систем электронного документооборота. С 2009 г. сотрудники Финуниверситета работают в СЭД Directum, в настоящее время число пользователей превышает 1300 человек. С 2013 г. техническую поддержку и дальнейшее развитие СЭД вуза осуществляет корпорация «Галактика».

Для обеспечения работы ректора и руководителя секретариата с 2014 г. использовалось решение iDecide Documents для iPad. В сентябре 2016 г. был выполнен переход на новое мобильное решение Directum Solo. Решение внедрено в рамках блока «Единая система управления поручениями и контроля исполнительской дисциплины» (ЕСУПКИД), разработанного компанией «Галактика ИТ» (Санкт-Петербург).

Как результат, ректор Финансового университета получил новый инструмент, который позволяет ему: рассматривать входящие документы, вносить свои пометки в них с помощью графических возможностей; создавать поручения по документам, направляемым ему на рассмотрение; выдавать устные поручения, не связанные с конкретными документами; продлевать сроки исполнения поручений; снимать поручения с контроля.

По итогам выполненного проекта внедрения руководство вуза дало положительный отзыв и подготовило план мероприятий по развитию системы на будущее.