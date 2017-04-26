Гендиректор «Воентелекома» вошел в состав руководителей приоритетных технологических направлений

Генеральный директор «Воентелекома» Александр Давыдов утвержден в должности руководителя приоритетного технологического направления. Наделение полномочиями руководителя приоритетного технологического направления состоялось на заседании Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, прошедшем сегодня на базе НПО «Сатурн» (г. Рыбинск) под председательством президента страны Владимира Путина.

Созданный в 2016 г. институт руководителей приоритетных технологических направлений призван координировать усилия профильных структур, конструкторских бюро и промышленных предприятий в области перспективных технологий. Тем самым предполагается значительно повысить оперативность технологических решений с целью дальнейшего развития оборонно-промышленного комплекса и принятия на вооружение самых передовых и эффективных видов вооружения, военной и специальной техники.

В развитие положения, разработанного Коллегией Военно-промышленной комиссии и утверждённого Президентом РФ, создано 19 технологических направлений. Статус руководителя направления предусматривает широкий круг полномочий: в частности, согласование проектов технических заданий на разработку базовых и критических промышленных технологий, приёмка результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, участие в работе комиссий по проведению государственных испытаний разрабатываемых образцов вооружения и военной техники.

Руководители направлений будут также задействованы в подготовке предложений по созданию и внедрению в производство комплектующих изделий, а также новых технологий и материалов, использование которых обеспечит высокий технический уровень изделий.