Стартовали морские изыскательные работы для строительства ВОЛС на Курильские острова

«Ростелеком» объявил о старте морских изыскательных работ для строительства оптической линии на Курильские острова. Как рассказали CNews в компании, для проведения морских инженерных изысканий по проекту «Строительство подводной ВОЛП Сахалин – Курильские острова» из Владивостока вышло судно «Владимир Сафонов».

Изыскания будут выполнены в акватории Охотского моря. Корабль пройдет между островом Сахалин и Курильскими островами – Итуруп, Кунашир, Шикотан. Оптическая линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск, Южно-Курильск и селом Крабозаводское. Её протяженность составит около 940 км.

«Мы как базовый оператор связи видим свою задачу в том, чтобы предоставлять магистральные каналы всей телекоммуникационной отрасли. Строительство подводной линии связи «Сахалин – Курильские острова» повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг в регионе, что позволит решить задачу устранения цифрового неравенства и даст импульс для экономического и социального развития островов», – отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр Логинов.

Пропускная способность линии связи составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.

Проект входит в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы.