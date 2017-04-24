Чат-бот площадки «РТС-тендер» поможет находить госзакупки

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о запуске чат-бота с функционалом, оптимизирующим работу стандартных поисковиков на рынке госзакупок. Сервис позволяет поставщикам всегда быть в курсе текущих закупок и быстро находить актуальные предложения, используя диалоговый интерфейс в виде чата, сообщили CNews в «РТС-тендере».

Бот создан на базе облачных технологий Microsoft Azure. Для его использования необходимо просто подписаться на бот в мессенджерах Skype, Telegram, Facebook. Как следствие, его работа не требует установки дополнительного ПО и задействования ресурсов устройства пользователя. В сочетании с легкостью подключения это расширяет круг тех, кто сможет использовать возможности чат-бота — от профессионалов рынка закупок, контролирующих органов, независимых экспертов, руководителей, ответственных за закупочную деятельность, до простых пользователей, интересующихся вопросами закупок и увеличения прозрачности государственных тендеров, заявили в компании.

«Внедрение бота — еще один реализованный этап стратегии развития ИТ-решений электронной площадки “РТС-тендер”, нацеленной в том числе на упрощение работы клиента. Например, автоматизацию рутинных операций, что и делает чат-бот. По сути, он представляет собой принципиально иной, современный канал взаимодействия человека с информационной системой площадки. От запроса мы постепенно переходим к диалогу», — рассказал Владимир Григоренко, ИТ-директор ЭП «РТС-тендер».

По информации «РТС-тендера», функционал бота активно дорабатывается. Ключевым направлением при этом остается персонализация и, в частности, индивидуализированный поиск. Он позволит автоматически предоставлять наиболее релевантные результаты на основе анализа ряда факторов: интересов пользователя, его местонахождения и многих других. Благодаря этому бот также сможет перейти из пассивного режима в активный. Система будет не только отвечать на запросы, но и сама предлагать поставщику подходящие закупки в момент их публикации. Использовать чат-бот «РТС-тендера» можно на любом смартфоне.

Также большое внимание уделяется вопросу обучения бота распознаванию естественного языка, что упростит взаимодействие с системой. Для того, чтобы получить список актуальных закупок, нужно будет совершить минимум действий. «Обученному» чат-боту будет достаточно письменного (или даже устного) запроса в привычном для человека виде. Таким образом, отпадает необходимость формировать запрос на основе морфологического критерия и работать с фильтрами. Распознавание, как и персонализация поиска, основано на технологиях машинного обучения, пояснили в компании.

Планируется, что перечень платформ, поддерживаемых чат-ботом, в дальнейшем будет расширяться, в том числе он может быть реализован в формате виджета, что делает возможным его интеграцию с различными веб-сайтами. В качестве поисковой системы бот использует функционал и ресурсы универсального агрегатора закупок СТАР, работающего на базе технологий Fintender.ru — электронной площадки, специализирующейся на онлайн-решениях в области предоставления финансовых продуктов, информационно-аналитических сервисов, комплексных решений для участников рынка государственных закупок.

«Чат-бот — это одна из наших технологичных инициатив, в рамках стратегического курса площадки “РТС-тендер” на развитие компетенций и инвестиций в машинное обучение на основе больших данных. Так, в феврале этого года была протестирована система единой аккредитации участников закупок на всех электронных площадках, работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Прототип решения был реализован на базе СПО MultiChain. Система построена по принципу единого распределенного реестра на базе технологии блокчейн, позволяющей осуществлять многократную верификацию данных и исключение их несанкционированных изменений», — отметил генеральный директор «РТС-тендера» Владимир Лишенков.

В целом данная технология упрощает вхождение новых участников на рынок государственного и корпоративного заказа, что наиболее актуально для представителей малого и среднего бизнеса, считают в компании.