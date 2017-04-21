«Ланит» представил доступные сервисы ГИС ЖКХ

«Ланит» на Красноярском экономическом форуме рассказала о состоянии внедрения ГИС ЖКХ и продемонстрировали доступный функционал системы в режиме онлайн.

Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ), разработанную «Ланит» по заказу Почты России, называют самой долгожданной ИТ-системой в стране. Последние 30 лет жилищно-коммунальная сфера находилась на 90% в серой зоне. Полноценное внедрение ГИС ЖКХ позволит вывести из тени эту отрасль и провести ее инвентаризацию. Взаимодействие участников рынка – органов власти, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающих организаций, надзорных органов, граждан – станет более прозрачным и понятным.

Александр Морлок, вице-президент «Ланит», сказал: «Еще год назад мы говорили о планах, сегодня мы показываем результаты нашей работы. Каждый зарегистрированный на Портале госуслуг автоматически получает доступ к личному кабинету в ГИС ЖКХ. Система предоставляет потребителям жилищно-коммунальных услуг и профессиональным участникам рынка широкие возможности.

Вся информация из пыльных папок в шкафу уходит в прошлое, теперь информация отрасли ЖКХ доступна в электронном виде. Наличие всех возможностей в личном кабинете гражданина сейчас зависит от активности поставщиков информации – органов власти, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которые должны согласно законодательству эту информацию размещать в системе».

На сегодняшний день в системе зарегистрировано 74 тыс. организаций сферы ЖКХ (77% от плановых показателей), размещена информация о 500 млн фактов оплаты за ЖКУ, 33 млн лицевых счетов граждан, 10,8 млн домов.

В целом, положительную динамику по организации работы в субъектах РФ по внедрению ГИС ЖКХ наблюдаем в следующих регионах: Белгородская, Мурманская и Тульская области, а также Ненецкий АО, Республика Калмыкия, Республика Хакасия, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра. ГИС ЖКХ позволяет потребителям в режиме реального времени контролировать качество и объем проведенных работ и оказанных услуг, следить за расходами своего ТСЖ, направлять электронные жалобы и обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ, а в будущем также проводить собрания по дому в электронной форме.

В ГИС ЖКХ можно сравнивать стоимость работ и услуг организаций, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, знакомиться с результатами проверок контролирующих органов, следить за выполнением программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Согласно закону, с 1 июля 2017 года все участники рынка должны публиковать информацию в ГИС ЖКХ. А с 1 января 2018 года граждане, могут не оплачивать бумажные квитанции за коммунальные услуги, пока эта информация не появится в системе за исключением городов федерального значения, для которых такая обязанность наступает позже. Принцип «нет информации – нет денег» стимулирует организации к тому, чтобы они своевременно размещали все сведения в системе, и снижает риски мошеннических схем с двойными квитанциями на оплату коммунальных услуг.