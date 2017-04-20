Объединенная «Росэлектроника» заместит зарубежные системы навигации в гражданских вертолетах

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») создает новое поколение бортового радиоэлектронного оборудования для гражданских вертолетов. Ожидается, что современная аппаратура позволит значительно снизить зависимость производителей и потребителей вертолетной техники от зарубежных комплектующих и сервисов, сообщили CNews в «Росэлектронике».

В рамках импортозамещения критических элементов БРЭО специалистами рыбинского КБ «Луч», в частности, создан малогабаритный вертолетный допплеровский измеритель скорости и сноса, совмещенный с высотомером (ДИСС-ВГ). Прибор предназначен для измерения скорости, высоты и наклонной дальности летательного аппарата в полете и при зависании вертолета над местностью.

Аппаратура входит в состав автономных систем навигации, с помощью которых вертолет может автоматически держать курс, ориентироваться в условиях радиоэлектронных помех, при отсутствии спутниковой связи и сигналов традиционных навигационных систем ГЛОНАСС/GPS. Новый отечественный ДИСС автоматически определяет наклонную дальность до подстилающей поверхности и ее тип — вода, земля, лес, что позволило полностью исключить в ряде ситуаций «человеческий фактор» и вероятность некоторых ошибок пилотирования, указали в «Росэлектронике».

«Сегодня рынок гражданских ДИССов и многих других элементов бортового оборудования практически полностью занят зарубежными производителями. Это означает зависимость от поставщиков импортного оборудования, комплектующих, сервисов, а также серьезно влияет на цену изделий, стоимость их эксплуатации. При этом речь идет о критически важных элементах БРЭО, влияющих на навигацию, маневрирование и безопасность полетов в целом. В военной вертолетной технике таких проблем нет, пришло время решать эти вопросы в гражданском авиастроении», — считает заместитель генерального директора «Росэлектроники» Арсений Брыкин.

ДИСС-ВГ может быть установлен на любой тип гражданских вертолетов. Он обладает значительно уменьшенными массогабаритными характеристиками, при этом дополнительно выполняет функции высотомера. Такое сочетание позволило уменьшить количество аппаратуры на борту и оптимизировать внутреннее пространство вертолета.

В отличие от традиционных ДИССов, новый прибор уменьшает зависимость экипажа от условий видимости. Он обеспечивает стабильное висение вертолета на низких высотах, повышает безопасность полета в тумане, во время дождя, снегопада, при других неблагоприятных условиях. Такие качества делают прибор оптимальным для машин, участвующих, например, в поисково-спасательных работах, тушении пожаров и т.д., подчеркнули в холдинге.

На данный момент созданы опытные образцы ДИСС-ВГ, изделие вышло на стадию сертификации.