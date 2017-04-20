«БАРС Груп» и «Ростелеком» разработали личный кабинет пациента по заказу Алтайской ТФОМС

«БАРС Груп» и «Ростелеком» объявили о разработке и внедрении личного кабинета пациента по заказу ТФОМС Республики Алтай в рамках пилотного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». В личном кабинете содержится сводная информация о перечне оказанных медицинских услуг, их стоимости и условиях оказания.

Доступ к сервисам личного кабинета осуществляется через портал государственных и муниципальных услуг.

Основные функции сервиса – информирование пациента о его принадлежности к страховой медицинской организации, о поликлинике, к которой прикреплен, о лечащем враче. Также в нем содержатся объем и стоимость медицинских услуг в системе ОМС, которые были оказаны пациенту, сроки прохождения диспансеризации и ее результаты. Через личный кабинет можно удаленно записаться на прием в поликлинику и обратиться в Территориальный фонд ОМС республики.

Фонд обязательного медицинского страхования, в свою очередь, посредством системы сможет просматривать соответствующую статистику и осуществлять мониторинг информирования застрахованных граждан.