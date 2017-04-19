Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы

«Вокорд» (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») объявила о том, что ее интеллектуальная система видеонаблюдения рекомендована для повышения уровня дорожно-транспортной безопасности в зонах остановочных пунктов городского транспорта города Москвы.

Компания «Вокорд» представила проект комплексной системы видеонаблюдения Vocord в рамках программы «Агентства инноваций города Москвы». Конкурс проводился по запросу «Мосгортранса» в целях повышения уровня дорожно-транспортной безопасности в зонах остановочных пунктов городского транспорта. Решением экспертной комиссии, система Vocord рекомендована к включению в Перечень инновационной, высокотехнологичной продукции и технологий.

Компания «Вокорд» предложила комплексное решение, которое базируется на апробированных и неоднократно внедренных интеллектуальных продуктах: Vocord Tahion, Traffic и FaceControl. Благодаря единой программной платформе и аппаратной составляющей, система распознает нарушения ПДД в зоне остановки общественного транспорта и пешеходных переходов, детектирует оставленные предметы, фиксирует случаи вандализма и хулиганских действий, опасные ситуации с пассажирами и пешеходами. Отличительная особенность системы – мгновенное распознавание разыскиваемых и подозреваемых лиц в зоне наблюдения.

Все продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО). Система Vocord – российская разработка, полностью соответствующая требованиям заказчиков города Москвы – органам исполнительной власти, бюджетным и казенным учреждениям.