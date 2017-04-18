Новая версия облачной платформы «Рустэк» получила ряд важных обновлений

«Сервионика» (ГК «Ай-Теко») объявила о завершении первого этапа масштабного проекта по модернизации российской защищенной виртуальной платформы «Рустэк». В новой версии платформы реализован ряд важных обновлений, позволивших упростить процесс настройки и управления виртуальной инфраструктурой, повысить ее отказоустойчивость.

Сервисная облачная платформа «Рустэк-С», ранее известная как Servionica Enterprise Platform (SEP), разработана «Сервионикой» на базе OpenStack и может использоваться крупными компаниями и госструктурами для задач импортозамещения и гибкой интеграции с различными информационными системами. Платформа включена в Реестр российского ПО и позволяет автоматизировать управление виртуальными мощностями в комплексных высоконагруженных ИТ-инфраструктурах с высокими требованиями к защите данных.

В новой версии «Рустэк-С» стал более производительным, функциональным, экономичным и удобным для пользователей. Обновлено ядро встроенной операционной системы в основе гипервизора, доработан функционал «горячей» миграции: виртуальные машины с различными гостевыми ОС теперь можно перемещать между вычислительными узлами гораздо быстрее и без прерывания их работы. Стал более лаконичным и интуитивно понятным интерфейс панели управления. Оптимизация системы журналирования позволила снизить объем ресурсов, потребляемых самой платформой для обработки и хранения логов: теперь они содержат меньше данных, однако сохраняют необходимую информативность. Повышен уровень отказоустойчивости сервисов управления и виртуальных машин за счет выпуска модуля высокой доступности второго поколения – с усовершенствованной логикой миграции виртуальных машин с вышедших из строя серверов с механизмами избегания повторных ошибок. Полный перечень нового функционала будет доступен на сайте продукта.

«"Рустэк" выходит на новый уровень зрелости и надежности, развиваясь сразу по нескольким важным направлениям: технологичность, защищенность, удобство для пользователей и экономичность. Такая стратегия позволяет нам предоставлять заказчикам расширенные возможности работы с данными в защищенной среде, соответствующей требованиям законодательства о персональных данных, и выполнять более масштабные задачи импортозамещения в ИТ», - отметил Вячеслав Самарин, директор департамента облачных сервисов и продуктов компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»).

Во втором полугодии 2017 года запланировано следующее крупное обновление «Рустэк-С». Платформу ждет «второе рождение»: обновление на базе актуального релиза OpenStack и модернизация всех основных модулей. Большое внимание будет уделено оптимизации нагрузки: появится функционал автоматической миграции виртуальных машин по кластеру для распределения нагрузки в облаке. Основой модуля балансировки нагрузки послужит проект OpenStack Watcher, который активно развивается «Сервионикой» в глобальном сообществе. С апреля 2017 года «Сервионика» возглавила Watcher как компания, внесшая значительный вклад в создание кода и имеющая успешный опыт коммерческих внедрений OpenStack.