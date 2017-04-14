Завершено строительство ВОЛС «Колымский экспресс» на территории Якутии

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный приняли участие в мероприятии по передаче строящейся волоконно-оптической лини связи (ВОЛС) Якутск — Магадан («Колымский экспресс») с территории Якутии на территорию Магаданской области. Общая протяженность ВОЛС составляет около 2100 км, из которых 1250 км было проложено на территории Республики Саха (Якутия). На территории Магаданской области будет проложено 850 км.

«Никогда ранее на данной территории со сложнейшими климатическими условиями не велось строительство волоконно-оптических линий связи, способных обеспечивать граждан новейшими телекоммуникационными услугами. Прокладка кабеля от Якутска до Магадана чрезвычайно важна, потому что вдоль автомобильной дороги Р-504 расположено много труднодоступных населенных пунктов, а население некоторых из них составляет несколько тысяч человек. Наконец-то, жители этих населенных пунктов получат современные услуги связи, — сказал Николай Никифоров. — В рамках прокладки магистральных линий связи осуществляется и подключение социально значимых объектов, таких как поликлиники и больницы. Эта работа идет во исполнение поручения в рамках ежегодного послания Президента Федеральному собранию 1 декабря 2016 года».

Проект строительства ВОЛС по маршруту Якутск (Нижний Бестях) — Магадан был фактически утвержден 26 марта 2015 года, когда состоялось подписание трехстороннего соглашения между Правительством Республики Саха (Якутия), Правительством Магаданской области и обществом с ограниченной ответственностью «НПО Импульс» о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. В рамках соглашения была проведена реконструкция магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) — Магадан, в ходе которой кабельные сооружения вдоль автомобильной дороги федерального значения «Колыма» были заменены на ВОЛС.

В результате работ к высокоскоростным каналам связи «Колымского экспресса» были подключены 14 населенных пунктов на территории пяти заречных районов республики: Нижний Бестях, Тектюр, Тюнгюлю, Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса (района), Чурапча Чурапчинского улуса (района), Ытык-Кюель, Уолба Таттинского улуса, Мегино-Алдан, Кэскил, Хандыга, Теплый Ключ, Развилка Томпонского района, Кюбеме, Усть-Нера Оймяконского улуса (района). Здесь проживает свыше 38 тысяч человек, что составляет около 4% населения Республики Саха (Якутия).

Прокладка ВОЛС позволила предоставить жителям труднодоступных населенных пунктов современные услуги связи. Так, в августе 2016 года в поселке Хандыга Томпонского улуса (района) была запущена сеть сотовой связи, работающая в стандарте связи третьего поколения (3G), в июне 2016 года в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса и в апреле 2017 года в поселке Усть-Нера Оймяконского улуса (района) — сети, работающие в стандарте третьего и четвертого поколений (3G/4G).

Всего до конца 2018 года в рамках строительства «Колымского экспресса» планируется подключить к высокоскоростным каналам связи около 50 населенных пунктов, общая численность населения которых превышает 44 тысяч человек, что составляет 4,5% населения Республики Саха (Якутия).

Благодаря новым линиям связи в регионе развивается местное производство, появляются новые рабочие места. Так, на территории районов республики услуги доступа к интернету предоставляют региональные операторы связи «Эксперт Телеком», «Илин Телеком», «Немцев», «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия), которые арендуют магистральный канал у «НПО Импульс» и ведут строительство внутренних сетей связи («последняя миля»). Это способствует развитию конкуренции на рынке услуг связи, благодаря чему повышается качество предоставляемых услуг и происходит естественное снижение стоимости услуг связи.

Кроме того, в рамках программы устранения цифрового неравенства в 2016 году была завершена прокладка подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Сахалин — Магадан — Камчатка. Новая глубоководная магистраль протяженностью около 1700 километров прошла по дну Охотского моря. Строительство подводной ВОЛС велось с 23 июля 2015 года по 11 августа 2016 года. Линия была запущена в тестовую эксплуатацию 5 сентября 2016 года, а 15 сентября 2016 года завершилось тестирование линии среди жителей Камчатки. Ресурсы новой магистральной ВОЛС были предоставлены крупнейшим операторам сотовой связи России 3 марта 2017 года.