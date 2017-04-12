«Корус Консалтинг СНГ» подтвердил соответствие своих технических средств ОФД законодательству РФ

Компания «Корус Консалтинг СНГ» получила экспертное заключение «Российской ассоциации производителей кассовой техники» (РАПКаТ), таким образом, совершив значимый шаг к получению статуса ОФД (оператора фискальных данных). Об этом CNews сообщили в «Корус Консалтинг СНГ».

Являясь координирующим органом предпринимательской деятельности в области разработки, производства, технического обслуживания и применения контрольно-кассовой техники (ККТ), некоммерческая организация РАПКаТ проводит экспертизу и выдает экспертное заключение, подтверждающее соответствие технических средств ОФД действующему законодательству Российской Федерации в области применения ККТ. Получение экспертного заключения ассоциации означает, что технические средства «Корус Консалтинг СНГ» соответствуют действующему законодательству.

До получения статуса ОФД «Корус Консалтинг СНГ» подключает клиентов к сервису партнера — «Платформе ОФД» — с последующим переводом на собственный сервис «Корус ОФД». Вне зависимости от схемы подключения техническую поддержку и сопровождение клиентов «Корус Консалтинг СНГ» оставляет за собой.

Уже сейчас на сайте компании размещены тарифные планы для сервиса «Корус ОФД» и форма заявки на обслуживание.