Объединенная «Росэлектроника» разработала «умную» навигационную аппаратуру для военной бронетехники

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал комплексную навигационную аппаратуру (КНА) нового поколения для боевой бронетехники и командно-штабных машин. Изделие позволяет непрерывно определять местоположение военной техники в условиях радиотехнических помех и в труднодоступной местности — в лесу и в горах, сообщили CNews в «Росэлектронике».

Аппаратура, которая входит в состав перспективных систем связи 6 поколения, определяет географические координаты, направление движения, скорость и пройденный путь объекта. Она выполнена на основе автономной и спутниковой навигационных систем, что обеспечивает точное местоположение боевых машин в зонах, где прием сигналов спутниковых радионавигационных систем невозможен из-за воздействия радиотехнических помех или особенностей рельефа местности, рассказали в холдинге.

В отличие от техники предыдущего поколения, новое изделие представляет собой объединенный блок, совмещающий в себе спутниковую навигационную аппаратуру и цифровой магнитный компас. Это позволило оптимизировать массогабаритные характеристики и облегчить эксплуатацию для пользователя.

Главная особенность устройства заключается в комплексной обработке сигналов геомагнитных и инерциальных датчиков, а также спутниковой навигационной аппаратуры. Это обеспечивает точность и стабильность показаний при определении навигационных параметров: по сравнению с другими изделиями в КНА уменьшена среднеквадратическая погрешность определения координат до 10 м.

Разработку и производство изделия ведет концерн «Созвездие» (входит в объединенную «Росэлектронику»). Запуск навигационной аппаратуры нового поколения в серию запланирован на 2018-2019 гг.