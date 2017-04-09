Замминистра Минкомсвязи принял участие во встречах G20 по вопросам цифровой экономики

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов принял участие в обсуждении актуальных вопросов развития цифровой экономики, которое прошло в рамках встречи министров по цифровым технологиям «Группы двадцати» (G20). Были затронуты вопросы создания благоприятного инвестиционного климата, снижения административных барьеров, поощрения малого и среднего бизнеса, развития существующей инфраструктуры широкополосного доступа в интернет, развития электронной торговли, а также вопросы разработки гармонизированных на международном уровне норм и стандартов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и укрепления доверия и безопасности при использовании ИКТ.

«Тема цифровой экономики становится ключевой и требует профессионального обсуждения на высоком уровне, причем не только в 2017 году, но и на перспективу. Цифровая экономика становится все более важной движущей силой глобального экономического роста и играет значительную роль в ускорении темпов экономического развития, повышении производительности существующих отраслей, формировании новых рынков и отраслей и достижении инклюзивного устойчивого роста», — сказал замглавы Минкомсвязи России Рашид Исмаилов.

Рашид Исмаилов назвал приоритетные направления в области цифровизации и продвижения цифровой экономики. Среди них: укрепление сотрудничества в области защиты прав потребителей, повышение доступности цифровых технологий, содействие интеграции цифровых технологий и промышленности, обеспечение доступности, безопасности и подлинности операций, осуществляемых в режиме онлайн, повышение уровня подготовки в сфере цифровых технологий всех граждан, использование технологий в начальном и среднем образовании, а также в неформальном образовании. «Считаем, что у цифровой экономики есть значительный потенциал в ускорении темпов экономического развития государства и улучшения качества жизни граждан, — добавил замглавы Минкомсвязи России.

В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики, ориентированной на повышение эффективности всех отраслей за счет использования информационных технологий. Согласно указаниям Правительства Минкомсвязи, России совместно с другими ведомствами в срок до 11 мая 2017 г. должна разработать и утвердить программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов Евразийского экономического союза.

В рамках визита в ФРГ Рашид Исмаилов также провел встречи с заместителем министра по внутренним вопросам и связи Японии Сигэки Сузуки, министром связи и информационных технологий Республики Индонезии Рудиантарой, заместителем министра электроники и информационных технологий Республики Индии Аруной Сундарараян, министром промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Мяо Вэем, министром коммуникаций и информации Республики Сингапур Якобом Ибрагимом, министром энергетики, туризма и цифровых технологий Королевства Испании Альваро Надалем, министром телекоммуникаций и почтовой связи Южно-Африканской Республики Сиабонгом Квеле. Стороны обсудили развитие цифровой экономики в России и мире, а также актуальные вопросы двустороннего отраслевого сотрудничества, в том числе вопросы интернационализации управления интернетом.