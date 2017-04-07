В ближайшее время госсектор может полностью перейти от аутсорсинга к инсорсингу

Проект создания электронного правительства в России успешно миновал стадию внедрения и сегодня находится на этапе совершенствования используемых технологий. Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференцию «ИКТ в госсекторе 2017».По мнению Рубена Энфиаджяна, начальника департамента управления АИС Пенсионного фонда, лет через 10 крупные государственные организации, такие как ПФР, могут превратиться в ИТ-компании, которые будут оказывать гражданам услуги в электронном виде. Однако, это не значит, что понятие клиентского офиса полностью исчезнет – для многих их посещение по-прежнему останется возможностью не только решить проблему, но и просто пообщаться.

С тем, что полностью отказаться от участия человека в процессе оказания госуслуг невозможно, согласен Петр Гирич, заместитель начальника управления информационных технологий ФССП. Например, сегодня ведомство работает над сокращением срока снятия ограничений выезда за пределы РФ до 1 часа после оплаты задолженности. Однако основная сложность реализации этой возможности лежит не в сфере технологий, а в том, что окончательное решение о снятии ограничения принимает судебный пристав, который не работает по ночам, в выходные и праздничные дни, может заболеть и просто уволиться.

В развитии ИТ-инсорсинга в крупных государственных ведомствах и регионах уверен Максут Шадаев, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Одновременно, по его мнению, будет происходить постепенное снижение бюджетных ИТ-расходов благодаря все более широкому распространению модели ГЧП при реализации проектов.

Времена информатизации деятельности отдельных ведомств остались позади, на их место приходит период создания единых решений регионального и федерального уровней. Примерами таких решений поделились с участниками мероприятия целый ряд компаний – НПЦ «БизнесАвтоматика» представила модульную платформа «Визари», которая способна автоматизировать целый комплекс задач разного уровня, в СКБ «Контур» рассказали об облачной платформе автоматизации кадрами государственной гражданской службы, которая призвана стать единым решением для всех госведомств и госучреждений регионального уровня, «Новые облачные технологии» предложили использовать вместо локальных версий MS Office отечественный «МойОфис», обеспечивающий, кроме прочего, возможность совместной работы с документами, а «РТ Лабс» призвала представителей регионов активнее подключаться к мультирегиональному ЕПГУ.

Понятно, что объединение информационных ресурсов как на региональном, так и на федеральном уровне, а тем более переход к полностью электронным сервисам возможны лишь в случае создания единых реестров и справочников, позволяющих разным организациям и ведомствам обмениваться имеющимися у них данными. Процесс наполнения таких реестров и справочников – непростая задача, для решения которой приходится обрабатывать огромное количество документов, которые ранее существовали только в бумажном виде. О своем видении этого процесса участникам мероприятия рассказали в компании «Корпорация Элар». А компания PROMT предложила распространить эти технологии не только на русскоязычные, но и на другие источники данных. И, конечно, важнейшим вопросом автоматизации госсектор остается информационная безопасность, уверены в «Конфидент».