Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО

Вся линейка продуктов компании «Вокорд» — разработчика и производителя интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации (портфельная компания фондов с участием капитала РВК: «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации»; участник фонда «Сколково») — включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО). Об этом CNews сообщили в «Вокорде».

Системы обеспечения безопасности Vocord FaceControl, Vocord FaceControl 3D, Vocord Traffic и софтверные продукты Vocord Tahion, Vocord Phobos, а также универсальное специализированное программное обеспечение для детального системного анализа фото- и видеоматериалов «Вокорд Видеоэксперт» были признаны соответствующими требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 года.

Технологическая база находится на собственной производственной площадке компании «Вокорд», где осуществляется разработка, финальная сборка и тестирование каждой единицы продукции. Таким образом, включение всей линейки решений компании «Вокорд» в реестр подтверждает, что программное обеспечение является отечественным и может без ограничений приобретаться для государственных и муниципальных нужд.

Во всех продуктах компании используются оригинальные (патентованные) технологии обработки видеоизображения, указали в «Вокорде». Решения компании задействованы в обеспечении безопасности объектов разного уровня сложности, в частности, на транспортных узлах (вокзалах, метро) и стадионах. Биометрические системы распознавания востребованы государственными структурами, среди которых: ФСБ РФ, ФСО РФ, МВД РФ, городские администрации. Также системы Vocord FaceControl находят свое применение в банковской сфере и в розничной торговле.

«У нас есть опыт поставок оборудования и ПО в государственные органы. Как производитель, мы проходили процедуры сертификации и продуктов, и производства. Это вполне оправдано, учитывая и сложность продуктов, и важность задач, которые они решают. Включение всех наших решений в Реестр отечественного ПО дает “Вокорду” дополнительные возможности участия в оборонных заказах и государственных тендерах на поставку программных продуктов предприятиям и организациям, которым предписано пользоваться российским ПО», — подчеркнули в компании «Вокорд».