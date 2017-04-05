Московские онлайн-сервисы упростили поиск помещений для малого и среднего бизнеса

Более 10 тысяч уникальных пользователей приняли участие в электронных аукционах по продаже и аренде имущества города Москвы с 2014 года, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в ходе осмотра стенда правительства Москвы в рамках Всероссийского форума-выставки «Госзаказ – За честные закупки».

«Больше 10 тысяч юридических и физических лиц приняли участие в электронных аукционах по продаже и аренде имущества Москвы за три неполных года - с момента запуска такого формата торгов. Возможность использования онлайн-сервисов сделала торги максимально удобными для покупателя», - сказала Наталья Сергунина.

Максимальную открытость и прозрачность электронных аукционов гарантировало принятие в 2015 году единого стандарта проведения торгов.

«Благодаря принятому стандарту проведения торгов электронные аукционы удалось сделать понятными и прозрачными. Мы стандартизировали процедуру участия в аукционах, консолидировали информацию о выставленных на аукцион объектах на едином ресурсе – Инвестиционном портале Москвы. Только сегодня на нём – более 3 тысяч объектов», - сказала Н. Сергунина.

Опытом участия в городском электронном аукционе поделился на Форуме известный стилист Владислав Лисовец, он арендовал помещение на Сретенке под «Школу стиля»: «Помещение находится в центре города, в одном из красивейших домов Садового кольца, но я не ожидал, что конкуренция будет настолько серьезной. На электронном аукционе за объект боролись шесть участников в течение семи часов. Однако это помещение для меня стратегически важно, поэтому перед участием я поставил конкретную цель и планомерно шел к победе».

В электронных аукционах ему раньше участвовать не доводилось, но теперь, имея удачный опыт, он рассматривает возможность вновь принять участие в городских торгах.

Своей историей о том, как инвестиционный портал помог в поиске оптимального помещения, рассказала директор Английской школы естественных наук и информационных технологий Виктория Прозирай: «Найти удачное место для открытия специализированной школы помог Инвестиционный портал Москвы. Результатом участия в аукционе остались полностью довольны. Нам удалось стать участниками льготной программы аренды «1 рубль за кв. метр» и приспособить под школу полузаброшенное здание на Ухтомской улице,12. Все основные работы на объекте завершились, полностью укомплектовать школу учениками планируем к сентябрю будущего учебного года».

В настоящее время на Инвестиционном портале Москвы размещено около 3 тысяч объектов аренды и приватизации. Принять участие в аукционах могут все желающие юридические и физические лица.