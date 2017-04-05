«БизнесАвтоматика» использует платформу Visary для трансформационного развития ИТ в госсекторе

«БизнесАвтоматика» объявила об успешном развитии платформы Visary для трансформационного развития ИТ в госсекторе. Как рассказали CNews в компании, система разработана и впервые запущена в промышленную эксплуатацию для министерства промышленности и торговли в сентябре 2016 г. По аналогичному сценарию выполняется развитие платформы для размещения информации и организации общественных обсуждений НПА, а также портала по оценке регулирующего воздействия для министерства экономического развития.

Платформа Visary разрабатывается с учетом передовых открытых технологий, протоколов и основных трендов проектирования. Эффективные серверные алгоритмы позволяют разгрузить клиентскую часть проекта, благодаря чему сохраняется высокая производительность даже при обработке больших объемов данных и выполнении сложных вычислительных задач. Современный и удобный дизайн сокращает время адаптации пользователя к системе, в том числе при использовании мобильных устройств. Использование открытых протоколов позволяет интегрировать систему с любыми программными продуктами.

Благодаря эффективной модульной структуре и наличию уже готовых апробированных модулей для решения большинства прикладных задач, платформу можно использовать для минимизации рисков на этапе разработки трансформационного сценария и для минимизации используемых ресурсов на этапе его реализации.

Совершенствование и развитие информационных технологий в госсекторе, требует от правительства, граждан, производителей и интеграторов программного обеспечения применения концепции трансформационного планирования. Основная цель использования трансформационного сценария — это сокращение затрат на адаптационные меры, а также уменьшение разрыва между уровнями качества электронных услуг, предоставляемых электронным правительством и коммерческими организациями.

Сегодня в государственных учреждениях установлено огромное количество программных пакетов, разработка которых изначально никак не согласовывалась. Требования к техническим средствам, необходимым для работы каждой программы также не унифицировались. Для поддержки всех используемых продуктов требуется огромное количество подрядчиков. Каждый производитель пытается получить максимальную прибыль и встраивает в свою систему средства защиты, замедляющие и усложняющие работу пользователей и технического обеспечения, а также вводит специальные лицензионные ограничения на рабочие места.

Производители не предоставляют исходные коды, право на доработку ПО, а также не встраивают в свои продукты механизмы по интеграции с внешними системами. В результате для гос. учреждений характерно наличие большого штата обслуживающего персонала и подрядчиков, огромного парка неунифицированной техники, огромного количества установленных программ, которые нельзя интегрировать друг с другом, каждая программа включает средства защиты и лицензионные ограничения, потребляющие дополнительные ресурсы серверов и ухудшающие качество работы пользователей. При возникновении любой задачи (например, изменении в законодательстве) создается новый продукт, без учета уже существующих. В результате того, что многие десятилетия применялся адаптационный сценарий, каждое государственное учреждение включает настолько сложный набор технических средств и программного обеспечения, что даже такая важная задача, как создание модели угроз для эффективной защиты персональных данных граждан становится нереализуемой.

Компания «БизнесАвтоматика» имеет успешный опыт применения трансформационного сценария при автоматизации композитной отрасли и разработке системы каталогизации и унификации «КМ Реестр». Обязательное использование Реестра (на уровне законодательства) способно изначально погубить проект, сделав его неинтересным для производителей и для потребителей. Поэтому при разработке, внедрении и функционировании системы были учтены мнения всех участников: процессы внесения и рассмотрения элементов Реестра строго регламентированы законодательством, но производители участвуют в работе Реестра в качестве экспертов. Реестр позволяет проводить совместное рассмотрение материалов территориально распределёнными группами.