«СКБ Контур» на конференции «ИКТ в госсекторе 2017» расскажет о создании единой региональной ИС «Контур Гособлако»

Анастасия Ложникова, менеджер проектов «СКБ Контур», в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2017», которая пройдет 6 апреля, расскажет о создании единой региональной информационной системы «Контур Гособлако».

Поэтапное внедрение системы «Электронный бюджет», Указ Президента РФ от 11.08.2016 г. №403 и иные нормативные акты подталкивают органы государственной власти в субъектах РФ к созданию единых информационно-коммуникационных пространств в системе государственной гражданской службы. Развитие системы центров обработки данных в регионах обеспечивает необходимую инфраструктуру для размещения таких информационных систем, при этом преимущество отдается тем, которые создаются на базе отечественных программных продуктов. Эти условия открывают для «СКБ Контур» новые возможности в работе с органами государственной власти, отметили в компании.

«СКБ Контур» специализируется на создании высоконагруженных облачных решений («Контур.Экстерн», «Контур.Диадок», «Контур.Фокус» и др.) и локальных программных продуктов в сфере бухгалтерского и кадрового учета, электронного документооборота. Опираясь на свой опыт и знание кадровой специфики на госслужбе, компания приступила к созданию единой региональной информационной системы «Контур Гособлако».

По словам представителей компании, система представляет собой облачное решение, которое разворачивается в инфраструктуре заказчика, пользователи получают доступ к системе через веб-интерфейс; используемая СУБД — PostgreSQL. На первом этапе в составе «Контур.Гособлако» появится ряд кадровых подсистем, помогающих организовать эффективное управление кадровым составом органов власти: подсистема кадрового учета для кадровых служб, подсистема комплексной оценки сотрудников, портал дистанционного обучения и аттестаций, внутренний кадровый портал органов власти региона, который объединяет в себе справочную информацию по структуре и сотрудникам органов власти и одновременно является внутренней средой делового общения сотрудников.

Наличие единой информационной системы упрощает внутри- и межведомственное взаимодействие по кадровым вопросам, способствует внедрению единой методологии управления кадрами государственной службы, облегчает интеграцию с Единой информационной системой управления кадровым составом государственной гражданской службы.