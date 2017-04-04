Решения «Рутокен» и Guardant включены в реестр отечественного ПО

Компания «Актив», российский производитель аппаратных средств аутентификации и электронной подписи, разработчик и поставщик решений в сфере информационной безопасности, объявила о включении карточной операционной системы «Рутокен», драйверов «Рутокен» для Windows, «Рутокен Плагина», Guardant Armor и Guardant SP в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Решение об этом принято Экспертным советом по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России 21 марта 2017 г., сообщили CNews в «Активе».

Карточная операционная система «Рутокен» — это защищенная, специализированная операционная система, предназначенная для исполнения в ограниченных средах микроконтроллеров. Драйверы «Рутокен» для Windows — комплект системного и прикладного программного обеспечения, обеспечивающий интеграцию устройств «Рутокен» в операционную систему Windows и ее прикладные приложения. «Рутокен Плагин» — кроссплатформенный и кроссбраузерный плагин, предоставляющий высокоуровневый Javascript-интерфейс к криптографическим устройствам «Рутокен ЭЦП» и «Рутокен PINPad». Guardant Armor — средство комплексной защиты программного обеспечения — от анализа и модификации, основанное на технологии обфускации (запутывания) и виртуализации кода. Guardant SP — софтверный ключ для защиты программного обеспечения с возможностями использования автозащиты и Guardant API, а также с лицензированием по времени и по сети.

По словам представителей компании, решение Экспертного совета гарантирует соответствие продуктов «Рутокен» и Guardant требованиям, предъявляемым к российским программам для ЭВМ и баз данных. Включение в реестр также подтверждает российское происхождение продукции «Актив».

Единый реестр российского ПО создан в рамках предпринимаемых государством мер по приоритетному использованию в госструктурах отечественных программных продуктов. Приобретая средства информационной безопасности, государственные предприятия могут воспользоваться данными из реестра для выбора российских аналогов зарубежных решений.

«Включение решений “Рутокен” и Guardant в реестр отечественного ПО расширяет возможности по внедрению российской продукции, разработанной компанией “Актив”, в государственном секторе. В последние годы интерес к нашим продуктам со стороны государственных заказчиков растет. Широкие интеграционные возможности решений делают их достойной заменой импортным аналогам. И до внесения наших продуктов в реестр заказчики понимали, что покупают решения российского производства. Теперь у них есть еще один повод включать в план закупок “Рутокен” и Guardant», — заявил Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив».

«Регистрация решений “Рутокен” и Guardant в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных открывает для нас новые горизонты по развитию бизнеса и позволит еще больше завоевать доверие клиентов из государственного сектора», — убежден Константин Черников, генеральный директор компании «Актив».