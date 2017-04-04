Минкультуры РФ и Mail.Ru Group подписали меморандум о сотрудничестве

Министерство культуры РФ и компания Mail.Ru Group подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, создание благоприятных условий для развития личности в интернет-среде, расширение доступа к культурному контенту для интернет-пользователей, а также помощь в распространении такого контента. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group.

В рамках соглашения предполагается разработка совместных специальных проектов, способствующих популяризации культурного наследия и традиций народов России, информационное освещение всероссийских акций, таких как «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино» и «Ночь искусств», а также проведение онлайн-трансляций из театров и музеев.

«Взаимодействие с многомиллионной аудиторией Mail.Ru Group, в частности, с пользователями социальных сетей “ВКонтакте” и “Одноклассники” — это еще одна возможность рассказать обо всем многообразии культурного наследия России. Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших отечественных ИТ-компаний», — заявил Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, со своей стороны заявил: «Mail.Ru Group обладает большим опытом в создании пользовательских сервисов, и мы рады, что сможем оказать экспертную поддержку в области развития информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры».