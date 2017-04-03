«Мегафон» оптимизировал связь белгородских правоохранителей

Компания «Мегафон» и Управление МВД России по Белгородской области расширили договор на предоставление услуг связи: для четырёх подразделений ведомства организована закрытая сеть передачи данных (L2 VPN). Об этом CNews в «Мегафоне».

«Мы работаем с УМВД по Белгородской области уже четвёртый год, постоянно расширяя контракт новыми телеком-сервисами. Теперь защищённый доступ в интернет доступен сотрудникам отделов в Шебекинском, Краснояружском, Борисовском и Старооскольском районах, — рассказал Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании «Мегафон». — Сегодня услуги VPN очень популярны среди клиентов госсектора, так как применяемые “Мегафоном” современные алгоритмы шифрования гарантируют защиту сети от несанкционированного доступа».

«Мегафон» также предоставил более чем 400 сотрудникам ведомства и их семьям возможность выгодного обслуживания по специальной программе «Наши люди», в рамках которой действуют низкие расценки на популярные мобильные услуги и сервисы.