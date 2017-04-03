«Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design

Компания «Эремекс», российский разработчик программного обеспечения для автоматизации проектирования электроники, объявила о начале сотрудничества с Нижегородским государственным техническим университетом имени Р.Е. Алексеева. В рамках сотрудничества компания предоставит университету учебные комплекты САПР Delta Design — отечественной системы автоматизированного проектирования электроники сквозного цикла, а также проведет ряд обучающих семинаров и окажет содействие в подготовке учебно-методических материалов, сообщили CNews в российском дистрибьюторе оборудования и ПО для промышленной автоматизации и АСУ ТП «Прософт».

В каждый учебный комплект входит полный комплекс средств для проектирования печатных плат и моделирования электронных схем Delta Design, в том числе автоматический топологический трассировщик, редактор топологии TopoR и система аналогового моделирования электронных схем Delta Design SimOne.

«Сегодняшние студенты — это завтрашние сотрудники предприятий. Мы уделяем большое внимание поддержке ведущих российских вузов, в числе которых и НГТУ им. Алексеева, — отметил Евгений Корнильев, замдиректора по развитию компании «Эремекс». — Наша цель — помочь вузам в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров на базе российского ПО, отвечающего современным требованиям проектирования радиоэлектронной аппаратуры и подготовки конструкторской документации по российским стандартам. Мы стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество в целом повысило уровень подготовки специалистов и их востребованности на российских предприятиях».

Кроме того, «Эремекс» и НГТУ уже рассматривают возможность создания на базе университета учебного центра по подготовке специалистов промышленных предприятий.

«Университет сотрудничает с большим числом высокотехнологичных предприятий и организаций России. Особенно нам важно взаимодействие с теми работодателями, кто активно участвует в формировании образовательного процесса, — заявил Евгений Ивашкин, проректор по учебной работе НГТУ им. Алексеева. — Предоставление компанией “Эремекс” ПО для наших студентов будет способствовать освоению нашими выпускниками передовых отечественных технологий проектирования, быть успешными в своей будущей профессиональной деятельности и способствовать программной независимости российских предприятий».