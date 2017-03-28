Правительство ЯНАО перешло на новую версию СЭД CompanyMedia

«ИнтерТраст» объявила о старте первого этапа модернизации региональной межведомственной системы электронного документооборота на базе СЭД CompanyMedia в Ямало-Ненецком автономном округе. Как рассказали CNews в компании, в органах исполнительной власти ЯНАО внедрена четвертая версия CompanyMedia, обеспечивающая возможность работы с документами в web-интерфейсе. Стратегической целью проекта является плавный переход к импортонезависимой среде для управления документами.

Система электронного документооборота CompanyMedia применяется в органах государственного управления ЯНАО с 2006 г. На сегодняшний день в едином цифровом пространстве работают исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные, муниципальные и лечебно-профилактические учреждения, Законодательное Собрание, Счетная палата и Избирательная комиссия ЯНАО. С использованием системы осуществляются все действия с корреспонденцией, правовыми актами, договорами, соглашениями и обращениями граждан. Система интегрирована с региональным порталом государственных и муниципальных услуг и функций, а также с официальным сайтом Губернатора и аппарата Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2016 г. было принято решение о необходимости масштабного обновления региональной межведомственной системы электронного документооборота.

Юрий Кулаков, заместитель руководителя, начальник управления документационного обеспечения аппарата Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, сказал: «Стратегической целью для нас является внедрение полностью импортонезависимой версии CompanyMedia. В технологическом плане мы могли бы провести такой переход уже сейчас, однако для нас ключевым фактором является не миграция данных из одной версии в другую, а безболезненный перевод пользователей в новую систему. В органах исполнительной власти и муниципальных организациях ЯНАО в системе ежедневно работают более 4000 специалистов, и миграция в шоковом режиме крайне нежелательна. Поэтому мы решили разделить этот процесс на два этапа».

На первом этапе у пользователей сохраняется возможность параллельной работы в привычном «толстом» клиенте с постепенным освоением возможностей web-интерфейса. Наряду с обучением пользователей навыкам работы с новым интерфейсом на данном этапе осуществляется перенос доработок, выполненных в более ранних версиях CompanyMedia. На втором этапе будет внедрена импортонезависимая версия системы, где работа с документами ведется только в web-клиенте. Данная конфигурация CompanyMedia является полностью российской разработкой и не требует закупки лицензий на проприетарное программное обеспечение зарубежного производства.

К настоящему моменту к системе, кроме органов исполнительной власти, подключены государственные учреждения ЯНАО, а также сотрудники одного из крупнейших муниципальных образований региона — Надымского района.

Полученный опыт перехода к использованию новой версии системы будет использован в 2017 г. при подключении к системе других органов власти и муниципальных образований. Наиболее подготовленные пользователи работают в web-интерфейсе в режиме ознакомительной эксплуатации, вместе с тем ведется тиражирование системы на муниципальном уровне. Параллельно с обновлением системы в ЯНАО внедряется технология электронной подписи. На данный момент с применением квалифицированной усиленной ЭП осуществляется электронное согласование правовых актов. Переход органов государственной власти ЯНАО на полностью безбумажный документооборот запланирован до конца текущего года.