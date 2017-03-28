Бюджетный учет сельских поселений Новгородской области автоматизирован по модели SaaS

39 администраций сельских поселений Новгородской области получают доступ к системе «Парус — Бюджет 8» как услугу. В результате такого подхода при минимальных затратах автоматизированы процессы планирования и исполнения бюджета, формирования отчетности, сообщили CNews в «Корпорации Парус».

Программный продукт установлен на едином сервере компании «Новек-Сервис» — партнера «Корпорации Парус», который обеспечивает обслуживание абонентов. С помощью системы финансовые специалисты сельских поселений Новгородской области осуществляют планирование бюджета, учет доходов и расходов, формируют всю необходимую отчетность как регламентированную действующим законодательством, так и управленческую.

ПП «Парус — Бюджет 8» обеспечивает обмен документами с системой удаленного финансового документооборота (СУФД) Федерального казначейства, включая расходные расписания, ведомости кассовых поступлений и выбытий, выписки из лицевого счета. Районные органы, контролирующие исполнение бюджетов, получают из системы «Парус» отчетность об исполнении сельским поселением бюджета (ф. 117). В то же время, реализована выгрузка данной отчетности в формате Федерального казначейства.

По информации «Корпорации Парус», количество подключенных к системе по модели SaaS сельских поселений ежегодно увеличивается. В планах — масштабировать решение на все сельские администрации Новгородской области, использующие ПП «Парус».