Система «iDБанк» вошла в Реестр отечественного ПО

По решению Минкомсвязи России система «iDБанк» производства компании iDSystems была 14 марта внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили в компании iDSystems («Инновейтив Диджитал Системс»).

По приказу Минкомсвязи России от 09.03.2017, на официальном сайте оператора Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в информационно-телекоммуникационной сети были опубликованы сведения о внесении в Реестр единого информационного шлюза для банка «iDБанк».

Согласно сведениям Реестра, «iDБанк» отнесен к классу «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач». Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.

«Регистрация нашего программного продукта в Реестре Минкомсвязи стала важным шагом для компании. На данный момент система “iDБанк” используется более чем в 160 кредитных организациях. А после публикации в Реестре у iDSystems появится возможность предоставить еще большему количеству банков, которые придерживаются программы импортозамещения ПО в ходе модернизации информационных систем, инновационную систему, способную обеспечить самые актуальные виды электронного взаимодействия с государственными органами», — заявил генеральный директор iDSystems Андрей Федорец.