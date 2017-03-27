«Лаборатория Касперского» и Южно-Уральский государственный университет открыли совместный научно-образовательный центр

В Челябинске состоялось открытие НОЦ «Информационная безопасность» — первого в России научно-образовательного центра по кибербезопасности, созданного «Лабораторией Касперского» на базе Высшей школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного университета. Основными задачами центра станут подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

В рамках образовательной программы студенты центра познакомятся с продуктами «Лаборатории Касперского», основанными на передовых технологиях обнаружения киберугроз, в том числе ранее неизвестных. Кроме того, студенты смогут продолжить обучение по совместной магистерской программе «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем управления».

Другим важным направлением сотрудничества ЮУрГУ и «Лаборатории Касперского» станет научно-исследовательская работа. Новый импульс развития получат дисциплины, связанные с информационной безопасностью. Ожидается, что участие «Лаборатории Касперского» в подготовке аспирантов позволит вывести молодых исследователей на решение серьезных научных задач в области защиты информации.

«Для Челябинской области и Уральского региона появление такого научно-образовательного центра открывает новые перспективы для развития безопасной ИТ-инфраструктуры предприятий Урала. Не секрет, что здесь сосредоточено огромное количество критически важных наукоемких производств оборонно-промышленного комплекса, предприятий “Росатома” и “Роскосмоса”. Несмотря на закрытость, управление такими производствами в современных условиях немыслимо без применения интернет-технологий, а они требуют особого подхода при обеспечении безопасности. Благодаря участию специалистов нашей компании организации региона смогут провести аудит своего программного обеспечения на наличие уязвимостей и доработать его с учетом современных требований», — считает Дмитрий Постельник, руководитель образовательных программ «Лаборатории Касперского».

«Для Южно-Уральского государственного университета открытие Научно-образовательного центра с “Лабораторией Касперского” — это, прежде всего, возможности для разработки и реализации совместных образовательных программ, а также научных исследований в области современных технологий проектирования, внедрения и обслуживания систем информационной безопасности. Использование самых современных средств антивирусной защиты позволит вывести подготовку кадров по информационной безопасности в нашем университете на мировой уровень», — убежден ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.