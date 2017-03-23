«Ростелеком» построил 2000 км оптики в Ростовской области

«Ростелеком» объявил о том, что в рамках проекта по устранению цифрового неравенства построил 2000 км оптики в Ростовской области. Об этом рассказал директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Алхасов на круглом столе, организованном ИД «Комсомольская правда». В обсуждении приняли участие министр информационных технологий и связи Ростовского области Герман Лопаткин и ведущие операторы связи Дона.

Реализация первого и второго этапов проекта по устранению цифрового неравенства в регионе завершена. В 157 населенных пунктах области «Ростелеком» установил точки коллективного доступа по технологии Wi-Fi. В общей сложности компания построила более 2000 км волоконно-оптических линий связи. Всего в рамках проекта, который совместно реализуют «Ростелеком» и региональное министерство информационных технологий и связи, запланировано подключить к сети интернет 394 населенных пункта Ростовской области с населением 250-500 человек.

Герман Лопаткин, министр информационных технологий и связи Ростовской области, отметил: «Реализация программы в удаленных районах области позволяет нам создавать единое информационное пространство в регионе. Мы стремимся сделать цифровые технологии доступными для каждого жителя Донского края. Это важный момент в деле повышения качества жизни на селе».

Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала «Ростелекома», сказал: «Строительство оптоволоконных линий связи в малых населенных пунктах области дает возможность не только беспроводного выхода в интернет. Созданная телекоммуникационная инфраструктура – это шаг к дальнейшей прокладке «оптики в дом», к частным домам, учреждениям, организациям. А это позволит абонентам подключить весь комплекс телекоммуникационных услуг, которые предоставляет «Ростелеком».

В рамках третьего этапа в текущем году «Ростелеком» планируют завершить установку точек коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi в 22 малых населенных пунктах Ростовской области.