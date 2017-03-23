Подмосковье и «Ростелеком» развивают проекты в сфере государственно-частного партнерства

«Ростелеком» и Правительство Московской области объявили о том, что на сегодняшний день между ними заключено договоров ГЧП на сумму более 2,7 млрд руб. Наиболее крупные из них – проект по модернизации котельных в Можайском муниципальном районе и создание Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС). Об этом заявил заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома» Александр Варев, выступая на совместной пресс-конференции Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и «Ростелекома», посвященной реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

В ходе пресс-конференции были подведены предварительные итоги реализации проектов по модернизации систем теплоснабжения и запуску ЕИАС ЖКХ Московской области, а также рассмотрены дальнейшие перспективы развития в Подмосковье государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ.

Программа модернизации и создания объектов коммунальной инфраструктуры Можайского муниципального района Московской области стала одним из крупнейших проектов ГЧП в Центральном федеральном округе. «Ростелеком» модернизирует более 40 котельных и осуществит перекладку свыше 1,5 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций составил более 760 млн руб. В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком, согласно планам, они будут завершены к отопительному сезону 2017-2018 гг.

Благодаря реализации данного инвестиционного проекта улучшатся качество и надежность всей системы теплоснабжения Можайского муниципального района Подмосковья, будет обеспечена бесперебойная поставка тепла и горячей воды в 2900 зданий и сооружений. Более 700 из них - это многоквартирные дома, в которых проживает свыше 48 тыс. жителей.

Еще одним социально значимым проектом в сфере ГЧП «Ростелекома» в Московской области стало создание Единой информационно-аналитической системы жилищно-коммунального хозяйства. Это многофункциональный инструмент, позволяющий собирать, обобщать и анализировать информацию обо всех объектах жилищно-коммунального хозяйства.

В ЕИАС ЖКХ, насчитывающей более 7 000 пользователей, объединены все поставщики информации Московской области. К системе подключены 321 муниципальное образование, 2882 управляющие компании, включая ТСЖ, ЖК и ЖСК, 1470 ресурсоснабжающих организаций.

«Благодаря системе жители Подмосковья смогут получать полезную и достоверную информацию о своих домах – их общем износе, дате начала капитального ремонта и т.п., а также об объемах потребления коммунальных услуг, начислениях и платежах за предоставленные услуги», - сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Ольга Федина. Кроме того, жители Московской области смогут контролировать свои управляющие организации и обращаться за решением проблем в сфере ЖКХ в органы местного самоуправления или другие инстанции. Отдельный раздел отведен капитальному ремонту. Здесь представлены все нормативные документы и подробный план реализации программы в Московской области с точными сроками и списком домов. Во вкладке «Аварийное жилье» можно ознакомиться с программами переселения.

Чтобы воспользоваться системой, необходимо зайти на сайт dom.mosreg.ru. Каждый житель Подмосковья может зарегистрироваться в личном кабинете, и уже скоро появится возможность просматривать в нем лицевые счета, суммы оплат, переплат или задолженностей как по управляющей компании, так и по ресурсоснабжающим организациям. Пользователи могут оставить претензии, предложения или обращения.

«Государственно-частное партнерство – важная часть работы «Ростелекома». Совместно с органами власти мы реализуем множество социально важных проектов по всей России и, в частности, на территории Московской области. Прежде всего это инициативы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, которые направлены на повышение качества жизни людей», − отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» «Ростелеком» Александр Варев.

«Привлечение крупных инвесторов в социальные проекты является важной задачей для правительства Московской области. Дальнейшее укрепление государственно-частного партнерства поможет сэкономить ресурсы и обеспечит устойчивое развитие сферы ЖКХ региона», − подчеркнул первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Андрей Лаптев.

Участники пресс-конференции также обсудили перспективы внедрения «промышленного интернета» в сфере ЖКХ. В свою очередь, «Ростелеком» выразил готовность реализовывать значимые проекты в сфере государственно-частного партнерства Московской области и в будущем.