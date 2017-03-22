Николай Никифоров: Для развития ИТ-экспорта отрасль должна получать целевые займы на льготных условиях

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров обсудил с представителями российской отрасли информационных технологий (ИТ) перспективы развития на зарубежных рынках и набор мер государственной поддержки, который необходим компаниям. Дискуссия проходила с участием представителей органов власти, общественных организаций и институтов развития, сообщили CNews в Минкомсвязи РФ.

Задачу по наращиванию объема несырьевого экспорта сформулировал в ходе своего послания Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир Путин.

«Мы должны предоставить бизнесу набор инструментов, который помогал бы в осуществлении этой задачи», — сказал Николай Никифоров. Он уточнил, что министерство разрабатывает и согласовывает с отраслью необходимые инструменты поддержки. В частности, в настоящее время проходит согласование проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу “Российский экспортный центр” на цели субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, предоставляемым коммерческими банками». Напомним, Минкомсвязь России подписала соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром 27 сентября 2016 г.

«Считаем правильным механизм работы, реализованный в Фонде развития промышленности, который за последние несколько лет предоставил сотни целевых займов со льготной процентной ставкой на уровне 5% годовых для тех предприятий, которые создают в России новые производства, разрабатывают новое оборудование. Такой механизм поддержки малого и среднего бизнеса необходимо предлагать и для ИТ-компаний», — подчеркнул Николай Никифоров. Он добавил, что для этого необходимо уточнить нормативно-правовую базу в отношении обеспечения займов, так как ИТ-компании в качестве обеспечения могут предоставить только интеллектуальную собственность, но не физические активы. Получателями займов могут стать компании, чьи продукты включены в реестр отечественного ПО (сейчас в реестре более 3100 наименований продукции).

Николай Никифоров также сообщил, что в конце января текущего года был учрежден Российский фонд развития информационных технологий, который может обеспечить целевую поддержку компаний отрасли. Среди инструментов глава Минкомсвязи обозначил заемное финансирование для обеспечения успешного выхода на зарубежные рынки; субсидии на разработку системного программного обеспечения; мероприятия по продвижению; частичное субсидирование расходов на участие в выставочной деятельности. В правительство внесено предложение по составу наблюдательного совета фонда, добавил он.

По словам министра, ведомство также считает важным предусмотреть: повышение порога открытия паспорта сделки по экспортным операциям до $100 тыс.; увеличение сроков предоставления подтверждающих документов по валютным операциям до 60 дней; снижение количества требуемых подтверждающих документов при экспорте неисключительных прав на использование программных продуктов, а также реализации платных услуг по доступу к программным сервисам и платным интернет-приложениям.

Участники дискуссии в том числе затронули вопросы перспективы развития отрасли ИТ в России в целом, развития кадрового потенциала, обсудили стратегии лидеров индустрии на зарубежных рынках и развитие конкурентоспособности российского ПО.

В обсуждении приняли участие: исполнительный директор ассоциации разработчиков программного обеспечения «Отечественный софт» Евгения Василенко; сооснователь компании Parallels Николай Добровольский; генеральный директор компании «Русинформэкспорт» Егор Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов; председатель Комитета по информационной политике Государственной думы РФ Леонид Левин; сооснователь компании Acronis Станислав Протасов; основатель компании Spirit Андрей Свириденко; старший вице-президент, исполнительный и финансовый директор компании Abbyy Вадим Терещенко; генеральный директор и совладелец компании DZ Systems Дмитрий Завалишин.