Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар»

Корпорация «Элар» продолжает оснащать профессиональным сканирующим оборудованием муниципальные архивы. «Элар ПланСкан А2В» был установлен в муниципальном архиве Ленского района республики Саха (Якутия), сообщили CNews в корпорации «Элар».

С помощью сканера сотрудники архива будут переводить в электронный вид в числе прочих документы организационно-распорядительного характера, которые имеют постоянный срок хранения. Оцифровка даст возможность сотрудникам архива обращаться в своей работе не к подлинникам документов, а к их электронным копиям, что позволит решить одну из главных задач архива по обеспечению сохранности и ведению государственного учета архивных документов.

Как отмечается, «Элар ПланСкан А2В», инсталлированный в муниципальном архиве Ленского района республики Саха (Якутия), является одним из самых производительных и простых в использовании устройств в линейке сканеров, производимых корпорацией «Элар».

«Это оборудование — незаменимый помощник при оцифровке сшитых архивных документов формата до А2, — рассказал Алексей Дзюбин, ведущий эксперт корпорации «Элар» по работе с госучреждениями. — На сканере есть возможность настраивать интерфейс управления оцифровкой индивидуально, что упрощает использование устройства. Кроме того, встроенная обработка изображений и возможность автоматически настраивать определение формата, фокусировку и ряд других параметров способствуют более высокой скорости работы».

По словам эксперта, оптика на основе ПЗС, которая встроена в «Элар ПланСкан А2В», обеспечивает получение цифровых изображений высокого качества в полном соответствии с отраслевыми стандартами.