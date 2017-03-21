Список Единого реестра российского ПО пополнила ЕСМ-система EOS for SharePoint

«ЭОС» объявила о том, что приказом Минкомсвязи России от 09.03.2017 № 103 в Единый реестр российского ПО включена универсальная система управления корпоративным контентом EOS for SharePoint. Как рассказали CNews в компании, это портальное решение, предназначенное для создания единого информационного пространства компании, ведения полноценного электронного документооборота и организации совместной работы с документами, которое может работать в том числе и на бесплатной платформе SharePoint Foundation.

Всего на текущий момент в Реестр включены сведения о 34 программных продуктах «ЭОС». На сегодняшний день все системы класса СЭД/ECM, которые предлагает ЭОС своим клиентам, а также большинство дополнительных опций к ним зарегистрированы в Реестре российского ПО.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных создан во исполнение требований федерального законодательства о порядке закупок программного обеспечения госзаказчиками. С 1 января 2016 года государственные заказчики обязаны ограничить закупки ПО для государственных и муниципальных нужд программным обеспечением, включенным в данный Реестр (кроме случаев, когда ПО с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками в Реестре отсутствует).

Первым продуктом «ЭОС», попавшим в Реестр, стала СЭД «Дело» (включена в перечень российских систем приказом Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 февраля 2016 года). Позже в Реестр внесены системы «Архивное Дело», платформенная ЕСM-система eDocLib, специализированные решения АИК «Надзор» и АИС МФЦ ДЕЛО, система криптографического обеспечения «Карма», мобильные приложения «iEOS», «EOSmobile», «АРМ руководителя», а также дополнительные опции и подсистемы – «ДЕЛО-Web», «ЭП и шифрование», «Сканирование», «Поточное сканирование», «Управление процессами», «Оповещение и уведомление», «Мобильный кабинет», «Модуль взаимодействия с МЭДО», «Сервер электронного взаимодействия» и ряд других. Эти программные продукты официально признаны российскими и могут быть приобретены для государственных и муниципальных нужд в рамках реализации государственной политики импортозамещения.