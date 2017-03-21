Сбербанк реализовал оплату школьного питания через интернет

Сбербанк реализовал новый способ оплаты школьного питания в рамках информационной системы «Электронная школа Тюменской области», к которой подключены все общеобразовательные учреждения региона. Об этом CNews сообщили в Сбербанке.

Система организованного школьного питания разработана департаментом образования и науки и департаментом информатизации Тюменской области. Она позволяет родителям выбрать понравившийся комплексный обед, а также оплатить его с помощью услуги интернет-эквайринга Сбербанка. После успешного тестирования пилотный проект будет распространен на все общеобразовательные учреждения. С 1 сентября модуль заработает в полную силу во всех школах Тюмени.

«Новый сервис Сбербанка дает возможность родителям оплатить питание через интернет в системе “Электронная школа”. Оплата производится с помощью банковских карт любого банка эмитента. Операция соответствует высокому уровню безопасности и стандартам качества проведения платежей в интернете», — подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка — управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Оплата школьного питания также возможна наличными денежными средствами, через устройства самообслуживания Сбербанка и систему «Сбербанк Онлайн». Денежные средства мгновенно зачисляются на лицевой счет ребенка.