Россия: барьеры на пути импорта телекоммуникационного оборудования

Как известно, с каждым днем существенно усложняется процедура оформления документации для импорта в страну телекоммуникационного оборудования. Одной из причин этого является передача полномочий дополнительному органу, призванному реализовывать надзорные функции в сегменте средств телекоммуникаций, закупаемых в других странах. Теперь данные обязанности входят в функционал Роскомнадзора, ставшего вторым после ФГУП РЧЦ ЦФО (Радиочастотный центр) органом, получившим подобные полномочия, сообщили CNews в «Минпромтесте». Однако Радиочастотный центр также не остался без «дел» — предварительной документальной и инструментальной проверкой занимается именно он.

С учетом того, что отсутствует четкое деление полномочий между ведомствами, появляются дополнительные барьеры бюрократического характера, что существенно усложняет получение необходимых документов, указали в компании.

Российское законодательство не относится к числу наиболее стабильных и характеризуется большим количеством изменений. Характерно это и для рынка импортного телекоммуникационного оборудования, уточнили в «Минпромтесте». Как результат, простой покупатель не имеет возможности своевременно отслеживать все новшества.

На текущий момент при оформлении документов порядок предусматривается следующий: оформление разрешения на временный ввоз, выдаваемого Роскомнадзором, для осуществления полноценных испытаний; выдача заключения Радиочастотного центра о том, что данная модель оборудования способна без ограничений эксплуатироваться в российских сетях (после проведения испытаний); направление в Роскомнадзор заявления о включении данного телекоммуникационного оборудования в государственный реестр устройств, разрешенных к ввозу; получение лицензии, выдаваемой Минпромторгом и дающей разрешение на импортирование данных средств телекоммуникаций в Россию (на основании дополнительного согласования Роскомнадзора).

Каждый из указанных выше пунктов предусматривает формирование значительного объема бумаг, необходимых для получения каждого из документов. В первую очередь, это касается документации, подтверждающей те или иные технические характеристики приобретаемого телекоммуникационного оборудования. Правилами предусматривается передача в упомянутые выше организации следующей документации: контракты с поставщиками данного оборудования (ксерокопия); документы, содержащие технические характеристики, полное наименование оборудования, его код ТН ВЭД, заявленная стоимость и другая информация; протоколы испытаний, проведенных с оборудованием в лабораторных условиях.

С учетом тех сложностей, с которыми приходится сталкиваться каждый раз при приобретении импортного оборудования данной категории, существенно усложняется ведение предпринимательской деятельности, отметили в «Минпромтесте».

Как указал Юрий Галкин, руководитель центра по сертификации и лицензированию компании «Минпромтест», существующий в стране реестр разрешенного для ввоза телекоммуникационного оборудования подразумевает лишь разрешение на ввоз в страну оборудования, в то время как часть продукции попадает под ограничение, и дополнительно требуется прохождение процедуры лицензирования. Как результат, у большинства покупателей начинаются серьезные проблемы.

Уже не первый год Роскомнадзор и Минпромторг стремятся изменить текущую ситуацию и предпринимают усилия для оптимизации системы импорта телекоммуникационного оборудования в целом. В первую очередь, создан и действует единый реестр для всех стран Евразийского Экономического союза, в который входит сложное телекоммуникационное оборудование, для ввоза которого не требуется никаких дополнительных лицензий. Однако каждое устройство приходится согласовывать со всеми странами союза. На данный момент Роскомнадзор смог согласовать лишь 155 устройств, что, естественно, не сильно упрощает импортерам жизнь, заключили в «Минпромтесте».