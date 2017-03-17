Учебный год «Азбуки Интернета» стартовал в Ставрополе при поддержке «Ростелекома»

17 марта в Ставрополе «Ростелеком», Отделение Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю и Сбербанк открыли первые в этом году курсы компьютерной грамотности по совместному проекту «Азбука Интернета» для старшего поколения. С 2014 г., с момента начала реализации проекта, уже более 1000 пенсионеров познакомились с возможностями глобальной сети, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Пенсионный фонд РФ и оператор связи «Ростелеком» в 2014 г. заключили соглашение о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. В рамках этого соглашения было разработано специализированное образовательное пособие для людей пожилого возраста «Азбука Интернета». Учебник учитывает особенности восприятия сложной информации людьми старшего поколения, дает сведения об устройстве компьютера, правилах работы с текстовыми файлами, видео- и аудиоматериалами, фотографиями, а также разъясняет, как и где можно получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Все материалы учебного пособия размещены на специальном портале www.azbukainterneta.ru.

«“Азбука Интернета” — это серьёзный и социально ориентированный проект, который особенно важен для взрослого поколения. Интернет захватил абсолютно все сферы нашей жизни, молодёжь свободно адаптируется к новым реалиям, а вот пенсионерам сложно разобраться во всех новшествах самим. Именно поэтому “Азбука Интернета” так важна сегодня, — подчеркнула Полина Чумакова, директор по работе с массовый сегментом Ставропольского филиала «Ростелекома». — К тому же, она открывает новые возможности для самореализации, создания комфортных условий в получении различных услуг. Кроме этого, проект позволяет стирать границы для общения, как территориальные, так и возрастные».

На занятия уже записались более 60 слушателей, окончание курса запланировано на конец апреля. За полтора месяца обучения организаторы обещают, что ученики пожилого возраста с лёгкостью смогут ориентироваться в интернет-пространстве и пользоваться современными сервисами.

«Ставропольский край три года назад стал пилотным регионом, где стартовал проект “Азбука Интернета”. Нам доверили стать первопроходцами, и уже сегодня мы видим, насколько курсы нужны старшему поколению. Мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники получали действительно прочные знания и навыки, ведь будущее — за высокими технологиями, и мы хотим приобщить к этому будущему наших пенсионеров», — заявил Владимир Попов, управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю.