За два месяца 2017 года на ЕПГУ выведено 28 новых госуслуг

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появилось 28 новых услуг, которые пользователи портала могут получить в электронном виде. Всего на портале gosuslugi.ru доступно 356 федеральных государственных услуг в электронном виде.

Работа по выводу госуслуг на ЕПГУ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» от 26 марта 2016 года. Документ устанавливает требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами и другими организациями.

«Расширение списка государственных услуг, доступных в электронном виде, способствует росту популярности этого способа взаимодействия граждан и государства и существенно снижает издержки. Мы ожидаем дальнейшего роста доли граждан, предпочитающих именно электронные госуслуги. Недавно были подведены итоги ежегодного исследования, которое показало, что в 2016 году 51,3% граждан, получающих госуслуги, использовали электронный способ их получения», — сказал директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Пользователям, в частности, стали доступны услуги Росприроднадзора (выдача разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферу, утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение), Минкультуры (выдача свидетельства на право вывоза или временного вывоза культурных ценностей с территории РФ, выдача удостоверений национального фильма), Роспатента (аттестация и регистрации патентных поверенных РФ, выдача патентным поверенным свидетельств), а также Федеральной таможенной службы (ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности).

Список новых услуг включает выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры, организацию и проведение государственной экологической экспертизы федерального уровня, выдачу разрешения (лицензии) на оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, выдачу разрешения на акклиматизацию новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, выдачу разрешений на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, ряд услуг по патентному праву, утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, выдачу разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения, публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных праву, установление трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, выдачу свидетельства на право вывоза, временного вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации, выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, являющихся объектами военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской Федерации, выдачу разрешения юридическому лицу или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов, выдачу юридическому лицу разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему, или гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и использование спортивного огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте, осуществление миграционного учета в Российской Федерации, выдачу удостоверений национального фильма, ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, а также аттестацию экспертов по аккредитации в области использования атомной энергии.