Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году

Cognitive Technologies объявила о том, что в 2016 году суммарная выручка выросла на 6% по сравнению с показателями 2015 года, что приблизительно соответствует общей динамике роста российского ИТ-рынка. За прошлый год наибольший рост продаж (на 33%) компании был отмечен в сегменте систем управления закупками. Благодаря этому, по данным института социально-экономической модернизации доля Cognitive на рынке систем управления закупками выросла на 10%.

По мнению генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, это произошло во многом благодаря реализации в России программы импортозамещения.

Данные по сегменту систем управления закупками: SAP – 46%, Cognitive – 31%, 1C – 11%, другие 12% (данные на начало 2017 года). SAP – 55%, Cognitive – 21%, 1C – 12%, другие 12% (данные на начало 2016 года). Объем российского рынка систем управления закупками составляет порядка 25 – 30 млрд. рублей.

В структуре разработок (чел/лет) компании направление управления закупками занимает порядка 30%. По словам Андрея Черногорова, «в этом секторе ситуация начала меняться. За предыдущие годы мы фактически завершили освоение потребительского сегмента крупных предприятий. Наша система управления закупками была установлена в ведущих компаниях рынка и госорганах, таких как МЧС, администрация г. Санкт-Петербурга, «Газпром-Бурение», «Автодор», «Россети», «НК «Роснефть», "Газпромбанк", совокупный оборот которых оценивается аналитиками порядка 3 трлн. рублей. С 2016 года мы в большей степени стали нацелены на средний бизнес. Нашим флагманским продуктом стал «E1 Закупки», покрывающий потребности отделов и департаментов закупок в автоматизации процессов, связанных с подготовкой, процедур согласования документов, планированием торгов, отслеживанием исполнения заключенных договоров. Серьезный результат в этом направлении мы получили, в том числе и благодаря использованию модели подписки SaaS. Такой формат продвижения оказался удачным, как ни странно, даже для госсектора».

Еще одним серьезным результатом 2016 года стал рост на 10% направления робототехники в общей структуре разработок (чел/лет) компании. Впервые за всю историю компании ее доля превысила 35%. По словам Президента Cognitive Technologies Ольги Усковой: «За прошлый год мы совершили реальный прорыв в этом направлении. По уровню и качеству наших решений по детекции объектов дорожной сцены зарубежные эксперты называют нас номером 2 на мировом рынке интеллектуальных систем помощи водителю, после израильской компании Mobileye».

Проектное направление в суммарной выручке компании составило 88% (на 2% больше, чем в 2015 году). В числе наиболее значимых проектов, реализованных компанией в 2016 году, можно выделить следующие:

Силовые ведомства: Развитие ИТ-инфраструктуры

«Автодор»: Корпоративный интернет-магазин

Газпром-Бурение: Электронная торговая площадка

«НК «Роснефть»: Электронная торговая площадка

Администрация г. Ставрополь: АИС государственных закупок

«Алмаз – Антей»: Система консолидации закупочной информации

«НК «Роснефть»: Электронная торговая площадка

ВЭБ: Система обучения поставщиков

«Автодор»: Электронная торговая площадка

УЦ Газпрома: Система управления документами

Министрой России: Система управления документами

РАТЭП («Алмаз – Антей»): Система управления документами

АКБ Северо Восточный Альянс: Система управления документами

Распределение отраслевых направлений в общей структуре продаж оказалось следующим:

Госсектор - 41%

Банки и страховые компании – 1%

Нефть и газ – 32%

Вузы – 6%

Транспорт – 6%

Другие – 14%

Доля госзаказа в общем объеме проектов сократилась до 41% (в прошлом году 56%). При этом на крупнейшего заказчика пришлось порядка 17% оборота компании (на 2% больше, чем в 2015 г.). В общей структуре дохода по проектному направлению на разработку ПО пришлось 74%, на ИТ- услуги 26%.

Доля продаж «коробочного» программного обеспечения в общем объеме продаж составила 12%. Пользователями систем электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Е1 Евфрат» в 2016 году стало порядка 2100 новых организаций, что соответствует показателям прошлого года.

Еще одним результатом деятельности Cognitive Technologies в прошлом году стало внедрение в компании одной из лучших в мире методик управления проектами – SCRUM. По словам Андрея Черногорова: «Такого масштаба использования практик SCRUM в России мы не знаем. В этом процессе занят практически весь штат компании». Международные эксперты отмечают, что сегодня SCRUM является очевидным трендом в мире. «Как итог, сроки разработок в компании сократились на 30%. Точность реализации требований заказчика повысилась на 70%. Кроме того, нам стало возможным выполнять одновременно от 100 до 150 проектов, аналогичных по объемам с прежними заказами компании, в том числе 5-10 проектов на более, чем 10 000 пользователей».

В области проведения научных исследований и перспективных разработок за прошедший год были разработаны методы моделирования функции гиппокампа человека для технологии компьютерного зрения; создана технология использования в модели компьютерного зрения комбинированных данных, поступающие от различных сенсоров (видеокамер, радаров, лидаров и т.д.); разработана архитектура эффективного распределения задач автономного вождения между несколькими устройствами\процессами; усовершенствованы методы детекции объектов дорожной сцены, в том числе и в условиях недостаточной видимости; разработаны методы детекции и классификации объектов в приложениях к сельскому хозяйству; разработана технология автоматического определения и контроля качества зерна; разработана технология роботизированной диспетчеризации событий для систем управления закупками; разработана технология роботизированной диспетчеризации сумм конкурсных заявок для систем управления закупками.