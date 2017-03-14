В «Росэлектронике» создали систему мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке комплексной системы мониторинга метеорологической и ледовой обстановки на всей протяженности Северного морского пути.

В настоящее время мониторинг условий судоходства в арктических районах осуществляется с одновременным использованием общедоступных космических аппаратов различных систем, в частности, NOAA, Terra/Aqua Modis, Suomi NPP, Radarsad-2, Eros-B, Электро-Л. При этом используемый спутниковый дивизион территориально не охватывает всю акваторию Северного морского пути и предоставляет данные в различных форматах, что обуславливает значительную фрагментарность и низкую оперативность системы мониторинга. Кроме того, данные со спутников поступают в географически разнесенные центры обработки в поселке Баренцбург (арх. Шпицберген) и Санкт-Петербурге.

Специалисты НИИ телевидения (Санкт-Петербург, входит в холдинг «Росэлектроника») разработали комплексную систему мониторинга метеорологической и ледовой обстановки на всем протяжении Северного морского пути, состоящую из сети станций приема, регистрации и обработки информации от космических аппаратов и радиометеорологических центров «Торос», единого центра сбора информации и системы спутников связи, обеспечивающей высокоскоростной обмен данными между элементами системы.

Станции приема и центр сбора информации работают на постоянной основе в общем информационном пространстве, по единой методике с формированием карты ледовой обстановки по всей акватории Северного морского пути. При этом станции приема обеспечивают обработку гидрометеорологической и геофизической информации в аналоговом и цифровом форматах и автоматически формируют а реальном времени метеоснимок с привязкой к географической сетке, наложением ледовых границ, городов и пунктов приема судов.

Станции могут работать, как от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, так и от аккумуляторов постоянного тока (через адаптер) 24 В. Потребляемая мощность не превышает 600 Вт. Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет.

Система мониторинга ледовой обстановки на Северном морском пути будет представлена на IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет 29-30 марта в Архангельске.