Стартовала бесплатная доставка паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило о запуске почтовой доставки паспортов футбольных болельщиков (Fan-ID) Кубка конфедераций FIFA 2017 года на территории России и в другие страны. Услуги оформления и доставки Fan-ID для футбольных болельщиков бесплатны, сообщили CNews в Минкомсвязи.

Теперь футбольный болельщик, купивший билет на матч Кубка конфедераций FIFA 2017 года и прошедший регистрацию на сайте fan-id.ru, может выбрать тип доставки «По почте». В России доставка готового документа будет осуществляться в отделения связи «Почты России» 52 городов. Иностранным болельщикам паспорта доставят по указанному при регистрации адресу.

«Это станет дополнительным удобным способом получения Fan-ID для футбольных болельщиков, проживающих в городах, где нет центров регистрации и выдачи паспортов болельщиков, а также за рубежом. Кроме того, полученный заранее Fan-ID позволит избежать очередей в пунктах выдачи паспортов непосредственно перед матчами», — заявил директор Департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Черненко.

После покупки билета необходимо заполнить анкету на сайте fan-id.ru или пройти процедуру регистрации в центре регистрации и выдачи паспортов футбольных болельщиков. В таком центре можно получить и сам Fan ID, который вместе с входным билетом обеспечит всем зрителям футбольных матчей комфортный и быстрый проход на стадион.

Паспорт футбольного болельщика является именным, оформляется бесплатно на каждого футбольного болельщика и действует при наличии соответствующих билетов. Для иностранных граждан и лиц без гражданства Fan ID дает право безвизового въезда в течение десяти дней до проведения первого мачта Кубка конфедераций FIFA 2017 года и десяти дней после последнего матча.

Паспорт футбольного болельщика — это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и Чемпионата мира по футболу 2018 г. Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет на футбольные матчи.

Центры регистрации и выдачи паспортов футбольных болельщиков были открыты в декабре 2016 г. во всех городах-участниках Кубка конфедераций FIFA 2017 г.: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Выдача паспортов футбольных болельщиков для Кубка конфедераций FIFA 2017 г. стартовала 1 февраля текущего года.

Предварительная продажа билетов на Кубок конфедераций FIFA 2017 г. была открыта в ноябре 2016 г. Очередной этап продажи билетов на турнир в порядке живой очереди начался 1 марта и продлится до 5 апреля 2017 г.