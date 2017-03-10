Москвичам доступен новый интернет-портал для записи к врачу

Для москвичей доступен новый интернет-портал для записи к врачу — mosregistratura.ru. Помимо городских поликлиник, подключенных к Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), через портал можно записаться и в частные клиники: к врачу или на лабораторные исследования, сообщили CNews в пресс-службе ЕМИАС.

Государственные медучреждения классифицированы по округам и районам. На сайте городской поликлиники указан контактный телефон, адрес и карта проезда, а также расписание приема и номер кабинета отдельных врачей. Функционал располагает и данными по специалистам коммерческих клиник, в «профиле» врача можно узнать о наличии ученой степени и стаже работы.

Дистанционная запись на портале mosregistratura.ru стала доступна с конца 2016 г. За первые пять месяцев работы было сделано более 11 тыс. записей на прием в городские поликлиники города. В среднем количество записей ежемесячно увеличивается на 12%. Более 50% пользователей, записывающихся через портал — это пациенты в возрасте от 25 до 44 лет.

Единая медицинская информационно-аналитическая система разрабатывается Департаментом информационных технологий города Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы в рамках госпрограммы «Информационный город» на 2012-2018 гг. Система внедрена в 660 медицинских учреждениях амбулаторно-поликлинического звена столицы. Среди основных функций системы — электронная запись на прием к врачу, управление потоками пациентов, ведение медицинских карт в электронном виде, персонифицированный учет медицинской помощи и управление медицинскими регистрами.

Как отмечается, информатизация здравоохранения позволяет сделать медицинские услуги доступнее для жителей столицы. С 2012 г. сторонним разработчикам открыт доступ к сервисам ЕМИАС, при соблюдении условий: отсутствие рекламы, отсутствие рейтингов врачей государственных поликлиник и соблюдение ряда технических требований для обеспечения безопасности данных. Так, сегодня уже существует несколько сайтов и приложений, созданных не только городом, где можно назначить визит к врачу, отменить запись, и в дальнейшем этот функционал может быть расширен за счет развития сервисов системы, например, добавятся электронные рецепты. Благодаря этому горожане выбирают наиболее комфортный канал использования ЕМИАС в соответствии со своими предпочтениями, а конкуренция между ними создает условия для оптимизации интерфейсов и повышения качества услуги записи.

Согласно статистике ЕМИАС, чаще всего для записи к врачу через интернет москвичи пользуются официальным порталом mos.ru и ресурсом emias.info, на их долю приходится 63% дистанционных записей. Запись на прием также открыта на порталах Medihost (1,5%), «Здоровье@mail.ru» (0,3%) и др. Через интернет-сайты и мобильные приложения еженедельно записываются к врачу порядка 770 тыс. москвичей.