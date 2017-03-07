«Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ

Компания «Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») продемонстрировала в Кабардино-Балкарии на конференции «Безопасность ИТ — современные вызовы» обновленный функционал программно-аппаратного комплекса СКИТ.

Как рассказали CNews в «Глобус-Телекоме», в рамках круглого стола «Обеспечение безопасности информационных систем» компания презентовала дополнительные возможности программно-аппаратного комплекса СКИТ в части постоянного контроля, учета и поддержки эксплуатации ИТ-инфраструктуры для государственных учреждений и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ИТ-система обеспечивает заказчикам непрерывный и объективный контроль функционирования всех элементов территориально-распределенной вычислительной сети. Функционал комплекса настроен на своевременное выявление нештатных ситуаций, связанных с эксплуатацией оборудования и программного обеспечения, проведение ретроспективного анализа и оперативное информирование служб поддержки о возникающих сбоях и инцидентах.

Наряду с традиционными функциями управления ИТ-инфраструктурой, была продемонстрирована одна из последних новых разработок компании — смарт-модуль (робот) «Транзакционный мониторинг», предназначенный для интеллектуального контроля качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Механизм выявления ошибок, содержащийся в смарт-модуле, способен обнаружить их в действующих информационных системах на ранних стадиях, предупредить сбои и аварийные ситуации, выявить отклонения от заданных параметров функционирования и зоны риска до поступления жалоб от пользователей, указали в компании.

«Особенность нашей разработки в том, что она обеспечивает контроль и наблюдение за технологическими процессами ИТ-систем из различных точек сетей передачи данных, что позволяет создать равные возможности использования электронных госуслуг для всех граждан России, где бы они ни находились», — подчеркнул ИТ-директор компании Сергей Рыбаков.