«Мегафон» обеспечит мобильной связью следователей Воронежской области и Ставропольского края

«Мегафон» объявил о получении статуса официального поставщика услуг мобильной связи для следственных управлений Следственного комитета РФ по Воронежской области и Ставропольскому краю. Как рассказали CNews в компании, на Ставрополье абонентами «Мегафона» стали 65 руководителей и оперативных сотрудников Следственного комитета РФ, а в Воронежской области – более 200 служащих ведомства. Каждому из них предоставлены максимально выгодные условия голосового общения и интернет-доступ на скоростях 4G - до 100 Мбит/с.

«В данных регионах «Мегафон» уже не первый год предоставляет услуги связи правоохранительным органам и силовым ведомствам, — сказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафон». — Нас выбирают не только за привлекательные цены и возможность создавать индивидуальные тарифные планы, но и за то, что мы полностью удовлетворяем высокие требования госструктур к качеству, безопасности и надежности предоставляемых телеком-услуг».

Кавказский филиал компании «Мегафон» обслуживает десятки тысяч коммерческих и государственных структур, включая региональные подразделения МВД, ФСБ, УФСИН, МЧС, Следственного комитета и т.д.