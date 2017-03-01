«Система-112» начала работу еще в трех регионах

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что с сегодняшнего дня в сетях местной телефонной связи и сетях подвижной радиотелефонной связи на территории Московской и Воронежской областей, а также в Хабаровском крае начинается промышленная эксплуатация «Системы-112». Вызвать экстренные оперативные службы в этих регионах можно будет по единому номеру 112. Соответствующие приказы опубликованы на сайте Минкомсвязи России.

Пользователи услуг связи в Московской и Воронежской областях, а также в Хабаровском крае также смогут вызвать экстренные службы по трехзначным номерам 101, 102, 103, 104. Также в сетях местной фиксированной телефонной связи действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04.

В настоящее время «Система-112» также введена в промышленную эксплуатацию в Калужской и Курской областях и в Республике Татарстан. Опытная эксплуатация системы ведется в Астраханской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге. До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России в соответствии с федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013–2017 годы».

В Московской, Воронежской, Калужской и Курской областях, а также в Хабаровском крае и в Республике Татарстан с 1 мая 2017 г. заработает система автоматического определения местонахождения абонента при звонке на номер 112.